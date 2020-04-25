Пожары в Украине: В Киевской области горят 20 гектаров травы и камыша, огонь уничтожил два дома

Новости Украины:В служе ГСЧС дали отчет о пожарах в Киевской области.

На Киевщине пожар, который возник возле села Старые Безрадичи Обуховского района, охватил 20 гектаров травяного настила и тростника, а затем перекинулся на здания.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"25 апреля вблизи с.Старые Безрадичи Обуховского района возник пожар травяного настила и камыша на площади около 20 га, с последующим распространением на здания в результате сильного ветра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 17:30 продолжается тушение пожара. Огнем уничтожены 3 хозяйственные постройки и 2 дачных дома. Спасены 5 жилых домов.

В ГСЧС утверждают, что угрозы распространения огня на жилой сектор отсутствует, жертв и пострадавших нет.