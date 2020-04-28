Мэр Львова Садовой сдал тест на коронавирус

По рекомендации врачей городской голова Львова Андрей Садовый несколько дней работать из дома.
Самочувствие его нормальное, однако в субботу из-за повышенной температуры городской голова сделал экспресс-тест и ПЦР-анализ на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
"Сегодня и вчера чувствую себя очень хорошо, температура 36,6°. А в субботу и воскресенье была чуть повышенная температура. Поэтому я сделал и экспресс-тест, и ПЦР-тест. Слава Богу, результаты отрицательные. Но врачи посоветовали хотя бы несколько дней поработать из дома. В целом все хорошо. Я лично прошел всю процедуру, увидел, как это работает. Если есть какие-то подозрения, всем советую - лучше обратиться к семейному врачу, а не ждать, что как-то пройдет", - отметил Садовый во время утреннего эфира на радио "Львовская волна".
Как сообщалось, по состоянию на 08:00 час. 28 апреля во Львове и Львовской области подтверждены 371 случай инфицирования коронавирусом, из них 13 - летальные. 58 пациентов выздоровели.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.