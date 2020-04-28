Мэр Львова Садовой сдал тест на коронавирус

Новости Украины:Мэр города Львова Андрей Садовой сделал тест на коронавирус, результаты отрицательные, но врачи посоветовали несколько дней поработать из дома.

По рекомендации врачей городской голова Львова Андрей Садовый несколько дней работать из дома.

Самочувствие его нормальное, однако в субботу из-за повышенной температуры городской голова сделал экспресс-тест и ПЦР-анализ на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"Сегодня и вчера чувствую себя очень хорошо, температура 36,6°. А в субботу и воскресенье была чуть повышенная температура. Поэтому я сделал и экспресс-тест, и ПЦР-тест. Слава Богу, результаты отрицательные. Но врачи посоветовали хотя бы несколько дней поработать из дома. В целом все хорошо. Я лично прошел всю процедуру, увидел, как это работает. Если есть какие-то подозрения, всем советую - лучше обратиться к семейному врачу, а не ждать, что как-то пройдет", - отметил Садовый во время утреннего эфира на радио "Львовская волна".

Как сообщалось, по состоянию на 08:00 час. 28 апреля во Львове и Львовской области подтверждены 371 случай инфицирования коронавирусом, из них 13 - летальные. 58 пациентов выздоровели.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.

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