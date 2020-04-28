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Чрезвычайное положение в Египте продлили еще на три месяца

Чрезвычайное положение в Египте продлили еще на три месяца
08:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил чрезвычайное положение в стране еще на три месяца.

Чрезвычайное положение в Египте продлили еще на три месяца. Соответствующее решение принял президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом сообщает Eg24.

Отмечается, что решение принято "в связи с угрозами безопасности и здоровью граждан". Документ опубликован в официальной газете. Также продлен режим комендантского часа в ряде районов севера Синайского полуострова.

"Чрезвычайное положение объявляется на всей территории Египта на три месяца с 1:00 (по местному времени) 28 апреля... после рассмотрения точки зрения кабинета министров и ввиду опасных условий, связанных с безопасностью и здоровьем граждан", - говорится в указе.

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Согласно документу, исполнять его поручили не только полиции, но и вооруженным силам Египта, которые "должны делать все необходимое для противодействия терроризму и его финансированию, следить за сохранностью частного и общественного имущества, защищать жизни граждан".

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Все по теме:

Египет, Чрезвычайное положение, Коронавирус, Абдель Фаттах ас-Сиси, Covid-19.
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