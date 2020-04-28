Коронавирус в России: за сутки более 6 тысяч новых случаев заражения Covid-19

За последние сутки в России зафиксировали рекордные 6 411 новых случаев коронавируса в 83 регионах и 72 смерти.

Свыше 6,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 зарегистрировано в России за минувшие сутки, общее число зарегистрированных диагнозов в стране достигло отметки в 93,5 тыс., сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 6 411 в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2609 (40,7%)", - говорится в сообщении штаба, опубликованном во вторник.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 93 558 случаев (+7,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ, добавили в штабе. По этому показателю Россия обошла Иран, где, по последним данным Университета Джона Хопкинса, насчитывается 91 472 подтвержденных диагнозов. Накануне, как сообщалось, по общему числу случаев Россия обогнала Китай (сейчас - 83 918 диагнозов).

Еще 523 новых случая инфекции подтверждено за сутки в Московской области, 198 - в Санкт-Петербурге.

Заболеваемость Москве уже более 10 дней в среднем остается на одном уровне, максимальное суточное значение - 3570 случаев - зарегистрировано 19 апреля.

За сутки подтверждено 72 летальных случая, ассоциированных с новым коронавирусом, из них 44 - в Москве. За весь период от Covid-19 в России умерли 867 человек. В штабе отмечают, что показатель общего числа умерших по регионам был уточнен. В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой журналистам пояснили, что уточнено на одну единицу общее число умерших по РФ за все время накануне: вместо 794 летальных исходов по стране верный показатель в данных на 27 апреля - 795.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1110 человек, из них 606 - в Москве. За весь период выписано по выздоровлению 8456 человек.