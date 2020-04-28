Кто становится жертвой СOVID-19 чаще всего: Минздрав раскрыл статистику в Украине

Новости Украины:Подавляющее большинство умерших от коронавируса имели сопутствующие заболевания.

В Украине среди умерших с коронавирусной инфекцией COVID-19 большинство - мужчины и лица старше 50 лет.

Об этом сообщает в Телеграм-канале пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что с начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировано 239 летальных случаев у лиц, которые болели коронавирусной инфекцией.

"По половой структуре преобладают мужчины (132 случая), по возрастному - лица старше 50 лет (85% всех случаев). Подавляющее большинство умерших (71%) имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, в некоторых таких заболеваний было несколько", - рассказали в министерстве.

Минздрав выражает соболезнования родным умерших и призывает быть бдительными, оставаться дома и при первых признаках респираторного заболевания звонить семейному врачу.

Как сообщалось, по состоянию на утро 28 апреля в Украине зарегистрировано 9 тыс. 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом в целом выздоровели 992 человека. Летальных случаев - 239.