Минздрав: Украина может избежать пика заболеваемости COVID-19

Новости Украины:В Украине может не состояться пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 при соблюдении всех карантинных мероприятий.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина может избежать пика заболеваемости COVID-19, если граждане будут придерживаться рекомендаций Минздрава.

Как отметил министр, для этого в Украине и вводились ограничительные меры карантина.

"Все эти меры, которые мы проводим, с точки зрения введения карантина, я уверен, что если мы будем следовать рекомендациям и утвержденного плана Минздрава, мы в состоянии избежать пика", - заявил Степанов.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Министерстве здравоохранения ожидают новую вспышку коронавируса через неделю. По его словам, пик ожидается как раз через 14 дней после Пасхи, так как многие украинцы не соблюдали условия карантина в этот день.

Напомним, по последним данным Минздрава, по состоянию на утро 28 апреля в Украине число зараженных коронавирусом составило 9 410 человек. За прошлые сутки подтвердили 401 новый случай, что на 9 больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 992 пациента.

Также сообщалось, что за прошлые сутки в Украине умерли 18 пациентов с COVID-19. Общее количество жертв коронавируса выросло до 239.