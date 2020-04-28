В Китае заявили, что COVID-19 станет сезонным заболеванием

Новости мира:У многих вирус распространяется незаметно, поэтому остановить его распространение полностью невозможно.

Новый коронавирус вряд ли исчезнет, как это было с коронавирусом SARS 17 лет назад. По мнению китайских ученых, COVID-19 будет возвращаться ежегодно, как грипп.

Как сообщает агентство Bloomberg, ученые из института биологии патогенов Китайской академии медицинских наук объясняют, что в случае с SARS зараженные им люди тяжело заболевали, симптомы проявлялись отчетливо, а после введения карантина распространение заболевания прекращалось, передает kommersant. Однако COVID-19 во многих случаях протекает бессимптомно, и вирус распространяется незаметно, поэтому остановить его распространение полностью невозможно.

В Китае до сих пор выявляются десяткибессимптомных случаев заболевания каждый день.

"Вполне вероятно, что это будет эпидемия, которая на протяжении долгого времени будет сосуществовать с человеком, станет сезонным заболеванием и будет сохраняться в организме человека", - отмечает директор института биологии патогенов Цзинь Ци.

Как сообщалось, по состоянию на 5:30 28 апреля в мире от коронавирусной инфекции удалось вылечить уже 893 967 пациентов. При этом количество инфицированных возросло до 3 040 709. Больше всего заболевших зарегистрировали в США – 988 189, Испании – 229 422, Италии – 199 414, Франции – 165 963, Германии – 158 758. По состоянию на сегодняшнее утро от болезни умерло 211 167.

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