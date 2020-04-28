Карта коронавируса в Украине и мире 28 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

В Украине лабораторно подтвердили 9410 случаев заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 401 новый случай.

За прошедшие сутки заболел 401 человек, из них 25 детей и 94 медицинских работника. Были госпитализированы 147 человек. За последние сутки было зафиксировано 19 летальных случаев, 128 пациентов выздоровели.

Всего зарегистрировано 239 летальных случаев, из них за сутки - 19, большинство из них - люди из группы риска. Выздоровели 992 человека (128 за стуки).

Заражение коронавирусом по областям Украины на 28.04.2020

На утро 27 апреля в Украине было 9 009 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, количество выздоровевших пациентов (864) превышало количество летальных случаев (220). Таким образом, за минувшие сутки количество подтвержденных случаев заболевания возросло на 410, летальных случаев возросло на 19, количество случаев выздоровления - на 128.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина может избежать пика заболеваемости COVID-19, если граждане будут придерживаться рекомендаций Минздрава.

Коронавирус в мире

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по Киеву вторника достигло 211 тыс. 159 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 617.

Всего в мире, по данным университета, на утро вторника насчитывалось 3 млн 041 тыс. 777 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 69 тыс. 878 случаев заражения.

Полностью излечились 894 тыс. человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 988 тыс. 451 (56 тыс. 245 скончавшихся), Испании - 229 тыс. 422 (23 тыс. 521), Италии - 199 тыс. 414 (26 тыс. 977), Франции - 165 тыс. 964 (23 тыс. 293), Германии - 158 тыс. 758 (6 тыс. 126), Великобритании - 158 тыс. 348 (21 тыс. 092), Турции - 112 тыс. 261 (2 тыс. 900).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на утро понедельника выявлено 87 тыс. 147 больных и 794 случаев летального исхода, выздоровели 7 тыс. 364 человека. По общему числу инфицированных Россия занимает девятое место в мире.

Заражение коронавирусом по разным странам на 28.04.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

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