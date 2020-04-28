В Италии от коронавируса умерли более 150 медиков

Новости мира:В Италии от коронавирусной болезни умерли более 150 медицинских работников.

Вследствие заболевания коронавирусной болезнью в Италии умерло более 150 врачей с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на Федерацию врачей Италии (FNOMCEO).

"Численность погибших от коронавируса врачей в Италии возросла до 151, когда в понедельник скончался еще один врач", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сюда входят как практикующие врачи, так и те, кто вышел на пенсию, но вернулся к работе для борьбы с пандемией.

Кроме того, ранее сообщалось, что от COVID-19 в Италии умерли более 30 медсестер.

Как сообщалось, по состоянию на утро 28 апреля общее количество случаев заражения коронавирусом в мире составляет 3 064 895, из них 211 609 летальных и 922 581 человек выздоровел.

В тройку наиболее пораженных болезнью государств входят США (1 010 507 случаев), Испания (229 422) и Италия (199 414).