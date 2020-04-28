COVID-19: В украинских тюрьмах зафиксировали 6 случаев инфицирования

Новости Украины:Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний дал отчет о количестве зараженных, среди заключенных в Украине.

По состоянию на 28 апреля среди работников Государственной уголовно-исполнительной службы и лиц, взятых под стражу, выявлено 6 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний на своей странице в Facebook.

Так, из указанных 6 человек коронавирус обнаружено у 4 работников ГУИС.

Также 2 случая выявлено среди лиц, взятых под стражу, а именно в государственном учреждении "Черновицкий следственный изолятор", где лицо, взятое под стражу, поступило в учреждение с установленным диагнозом COVID-19, и в государственном учреждении "Кропивницкий следственный изолятор", где заключенному организовали и провели ПЦР-тестирование, которое показало положительный результат.

Ранее сообащалось, как предотвращают распространение коронавируса в тюрьмах.