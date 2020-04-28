Вакцина против коронавируса: в мире работают над 120 проектами

Новости Украины:Данные Лондонской школы гигиены и тропической медицины показывают, что сейчас в мире ведется больше сотни проектов по разработке вакцины против коронавирусуа COVID-19.

Более 100 проектов по разработке вакцины от коронавируса COVID-19 ведется в настоящее время в мире, свидетельствуют данные Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

По данным исследователей, в мире насчитывается около 120 таких проектов, около 10 из них уже находятся на стадии клинических исследований.

Среди таких исследований - вакцины, разработанные гонконгской компанией CanSino и Университетом Оксфорда.

Западные эксперты, в том числе британский специалист в области вакцин Сара Гилберт, считают, что вакцина от коронавируса сможет появиться не раньше конца 2020 года.

Специалисты разных стран также не прекращают работать над разработкой препаратов от коронавируса, уже унесшего жизни более 200 тыс. человек в мире.

Например, ранее в этих целях в Великобритании стартовало самое масштабное в мире испытание подобных препаратов. В исследовании под названием "Восстановление" участвуют более 5 тыс. пациентов в 165 больницах по всей Великобритании. В частности, в рамках проекта медики исследуют противомалярийный препарат гидроксихлорохин и антибиотик азитромицин. Президент США Дональд Трамп утверждает, что их использование поможет в борьбе с коронавирусом.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

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