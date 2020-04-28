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Вакцина против коронавируса: в мире работают над 120 проектами

Вакцина против коронавируса: в мире работают над 120 проектами
15:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Данные Лондонской школы гигиены и тропической медицины показывают, что сейчас в мире ведется больше сотни проектов по разработке вакцины против коронавирусуа COVID-19.

Более 100 проектов по разработке вакцины от коронавируса COVID-19 ведется в настоящее время в мире, свидетельствуют данные Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

По данным исследователей, в мире насчитывается около 120 таких проектов, около 10 из них уже находятся на стадии клинических исследований.

Среди таких исследований - вакцины, разработанные гонконгской компанией CanSino и Университетом Оксфорда.

Западные эксперты, в том числе британский специалист в области вакцин Сара Гилберт, считают, что вакцина от коронавируса сможет появиться не раньше конца 2020 года.

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Специалисты разных стран также не прекращают работать над разработкой препаратов от коронавируса, уже унесшего жизни более 200 тыс. человек в мире.

Например, ранее в этих целях в Великобритании стартовало самое масштабное в мире испытание подобных препаратов. В исследовании под названием "Восстановление" участвуют более 5 тыс. пациентов в 165 больницах по всей Великобритании. В частности, в рамках проекта медики исследуют противомалярийный препарат гидроксихлорохин и антибиотик азитромицин. Президент США Дональд Трамп утверждает, что их использование поможет в борьбе с коронавирусом.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

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Вакцина, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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