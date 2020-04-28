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COVID-19: В Украине тесты на коронавирус делают 46 лабораторий

COVID-19: В Украине тесты на коронавирус делают 46 лабораторий
18:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Украине 46 лабораторий, включая частные осуществляют тестирование на COVID-19.

В Украине тестирование на COVID-19 осуществляют 46 лабораторий, включая частные.

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.

"Сейчас диагностирование на COVID-19 осуществляют не менее 46 лабораторий, включая частные. В Украине по состоянию на 28 апреля всего исследовано 98 719 образцов методом ПЦР (полимеразной цепной реакции)", - говорится в сообщении.

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Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины, тестированию подлежат:

  • люди, которым установлено подозрение на COVID-19;

  • люди, контактировавшие с пациентом с подтвержденным COVID-19;

  • пациенты с пневмонией;

  • медработники (каждые 5 дней)

  • пациенты, выздоровели (для снятия диагноза).

В Центре отметили, что лабораторное тестирование является единственным видом диагностики, подтверждающий диагноз COVID-19. Результаты быстрых тестов не рекомендуется для установления диагноза.

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Также в ЦОЗ напомнили, что первые тест-системы для тестирования на COVID-19 Украина получила 24 февраля. Тест-систему на 30 наборов реакций Центр общественного здоровья закупил у немецкого производителя.

Как сообщалось, в Украине на сегодняшний день, 28 апреля, зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки заболел 401 человек. Из них 25 детей и 94 медицинских работников.

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Украина, тесты, Карантин.
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