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Ситуация с пожарами на Житомирщине: спасатели продолжают ликвидацию семи очагов

Ситуация с пожарами на Житомирщине: спасатели продолжают ликвидацию семи очагов
17:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины:В ГСЧС дали отчет о ликвидации пожаров на Житомирщине.

В лесничествах Олевского и Овручского районов Житомирской области продолжается ликвидация локализованных очагов возгорания, ситуация контролируема.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Ситуация с лесными пожарами в Олевском и Овручском районах Житомирской области контролируемая. 28 апреля в Овручском районе силами ГСЧС оказывается помощь работникам Словечанского лесного хозяйства. К тушению привлечено 221 человек и 43 единицы техники, из них от ГСЧС 37 человек личного состава и 10 единиц техники", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 26 апреля ликвидирован наибольший очаг пожара в Овручском районе (Выступовичи - Жолудевка). Сейчас продолжаются работы на трех локализованных очагах (Острова, Можары, Першотравневое).

Кроме того, 27 апреля ликвидирован пожар лесной подстилки вблизи с. Нагоряны на территории Нагорянского лесничества.

 

В Олевском районе принимают меры по ликвидации четырех локализованных очагов (Замысловичи, Перга, Озеряны, Пояски). 

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Силами ГСЧС оказывается помощь работникам Белокоровицкого и Олевского лесного хозяйств. К тушению привлечено 108 человек и 23 единицы техники, из них от ГСЧС 20 человек личного состава и 5 единиц техники.

Как сообщалось, пожары в Житомирской области возникли 16 апреля, огонь прошел 4300 га территории и уничтожил 39 домов.

Кабинет министров выделил 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области.

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Украина, Житомир, Пожар, ГСЧС.
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