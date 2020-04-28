Ситуация с пожарами: В Чернобыльской зоне локализованы все очаги возгорания (Фото)

Новости Украины:В ГСЧС дали отчет о локализации лесных пожаров в зоне отчуждения.

Два последних очага пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС – возле села Кривая Гора и в районе сел Рудьки и Буряковка – локализованы по состоянию на 14.00 28 апреля.

"Таким образом, лесной пожар на территории Зоны отчуждения локализован", - сообщается на странице ГСЧС Украины в Facebook во вторник.

В то же время продолжается тушение отдельных очагов торфяников в Дитятковском, Парышевскому и Лубянском лесничествах, ликвидацию которых в плановом режиме будут осуществлять лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Радиационный фон по г.Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений, отмечается в сообщении.