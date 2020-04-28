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Опрос: Половина украинцев высказались о качестве медуслуг в Украине

Опрос: Половина украинцев высказались о качестве медуслуг в Украине
14:49 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Почти 50% украинцев считают, что качество государственных медицинских услуг за последние два года скорее ухудшилось.

Почти половина украинцев считают, что качество государственных медицинских услуг за последние два года скорее ухудшилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-25 апреля текущего года.

Так, по результатам опроса, 49% респондентов отметили, что качество государственных медицинских услуг за последние два года скорее ухудшилось. 33% считают, что оно осталось на таком же уровне. Лишь 12% увидели улучшения. В динамике за последний год возросло количество тех, кто фиксирует ухудшение в сфере медицинских услуг (с 37% до 49%). Чаще об ухудшении отмечали жители Юга и Востока, старшие опрошенные, те, кто беднее, а также женщины.

В то же время 43% опрошенных отметили, что качество государственных медицинских услуг за последние 6 месяцев осталось на таком же уровне. 33% считают, что оно скорее ухудшилось. 11% - скорее улучшилось. В динамике уменьшилось число тех, кто давал положительные оценки качества медицинских услуг за полгода.

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Опрос был проведен 24-25 апреля 2020 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский в своем фильме о годе презиентства высказал мнение , что "коронавирус показал, что это была за медреформа, поскольку больницы были не готовы к такому вызову". В связи с этим, по мнению Главы деержавы, после пандемии COVID-19 нужно полностью менять подход к медреформе.

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Украина, Медицина, Госуслуги.
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