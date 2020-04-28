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Под Офисом президента родственники пленных требовали встречи с Зеленским

Под Офисом президента родственники пленных требовали встречи с Зеленским
14:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Во вторник, 28 апреля, под Офисом президента собрались на митинг родственники украинцев, захваченных оккупационными силами РФ.

Родственники пленных в ОРДЛО украинцев провели акцию под стенами Офиса Президента Украины.

"Хочется достучаться до Президента, чтобы он помог нам наших парней и девушек вернуть домой. Они были верны Украине. Хотим вернуть их домой как можно скорее", - отметила одна из участников акции.

Участники мероприятия отметили, что их не информируют относительно обменов и не поддерживают связь с ними - поэтому они пришли на встречу с Президентом Владимиром Зеленским лично.

Около двух десятков участников мероприятия принесли портреты своих родных, которые сейчас удерживаются на территории оккупированного Донбасса, а также принесли плакат с вопросом "Давайте поговорим?».

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Как сообщалось, ранее 28 апреля с родственниками пленных в ОРДЛО провела встречу Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Митинг, Пленные, ОРДЛО, Офис Президента.
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