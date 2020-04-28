Отчет ОБСЕ: боевики продолжают блокировать передвижение патрулей СММ

Новости Украины:Оккупанты продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.

Боевики российских вооруженных формирований в течение 25-27 апреля продолжали препятствовать СММ ОБСЕ в доступе к оккупированным районам Донбасса.

Об этом свидетельствует оперативный отчет СММ ОБСЕ №18/2020.

"25, 26 и 27 апреля члены вооруженных формирований снова запрещали доступ патрулям Миссии при попытках проезда/прохода в неподконтрольные правительству районы по официальным дорожным коридорам: трижды в Донецкой области и два раза в Луганской области", - говорится в отчете.

Кроме того, отмечается, что боевики отказали патрулям СММ в доступе в районы, подконтрольные правительству: один раз в Донецкой области и еще раз – на Луганщине.

Согласно отчету, 25 апреля на блокпосте возле оккупированной Оленовки боевик российских оккупационных войск отказал патрулю СММ в проезде в подконтрольные правительству районы, отметив, что "у миссии нет разрешения на проезд". На том самом блокпосте боевики отказали другому патрулю наблюдателей в проезде в неподконтрольные районы - без каких-либо объяснений.

26 апреля на блокпосте вблизи оккупированной Александровки патруль СММ не смог проехать в неподконтрольные правительству районы из-за того, что "поперек дорожного полотна были установлены противотанковые заграждения и шины". При этом присутствующие там члены российских вооруженных формирований "не убрали преграды и не предоставили объяснение такому препятствию".

"25, 26 и 27 апреля на блокпосте вооруженных формирований южнее моста возле Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) члены вооруженных формирований дважды запретили патрулям Миссии проход в неподконтрольные правительству районы и еще раз - в подконтрольные правительству районы, ссылаясь на то, что блокпост закрыт из-за COVID-19", - сообщили в СММ.

27 апреля на блокпосте в 600 м к западу от Верхнешироковского (неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) член российских вооруженных формирований отказал наблюдателям в проезде в неподконтрольные правительству районы, мотивировав это "карантинными ограничениями из-за COVID-19".

Миссия напоминает, что начала сталкиваться с регулярными препятствиями при попытках пересечения в неподконтрольные правительству районы на блокпостах российских вооруженных формирований в Донецкой области с 21 марта, а на Луганщине - с 23 марта.

"Подобные ограничения свободы передвижения Миссии через линию столкновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране", - отметили в СММ.