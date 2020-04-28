Скачать
Вторник, 28.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия COVID-19: количество инфицированных в мире превысило отметку в 3 млн
Пандемия COVID-19: количество инфицированных в мире превысило отметку в 3 млн
Дезинфекция и один покупатель на 10 м²: Минздрав назвал требования для рынков
Дезинфекция и 1 покупатель на 10 м²: Минздрав назвал требования для рынков
Украина получит от УЕФА более 4 миллионов евро
Украина получит от УЕФА более 4 миллионов евро
Новые даты релиза The Last of Us Part 2 и Ghost of Tsushima
Новые даты релиза The Last of Us Part 2 и Ghost of Tsushima

Отчет ОБСЕ: боевики продолжают блокировать передвижение патрулей СММ

Отчет ОБСЕ: боевики продолжают блокировать передвижение патрулей СММ
00:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Оккупанты продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.

Боевики российских вооруженных формирований в течение 25-27 апреля продолжали препятствовать СММ ОБСЕ в доступе к оккупированным районам Донбасса.

Об этом свидетельствует оперативный отчет СММ ОБСЕ №18/2020.

"25, 26 и 27 апреля члены вооруженных формирований снова запрещали доступ патрулям Миссии при попытках проезда/прохода в неподконтрольные правительству районы по официальным дорожным коридорам: трижды в Донецкой области и два раза в Луганской области", - говорится в отчете.

Кроме того, отмечается, что боевики отказали патрулям СММ в доступе в районы, подконтрольные правительству: один раз в Донецкой области и еще раз – на Луганщине.

Согласно отчету, 25 апреля на блокпосте возле оккупированной Оленовки боевик российских оккупационных войск отказал патрулю СММ в проезде в подконтрольные правительству районы, отметив, что "у миссии нет разрешения на проезд". На том самом блокпосте боевики отказали другому патрулю наблюдателей в проезде в неподконтрольные районы - без каких-либо объяснений.

МИД: Украина на форуме ОБСЕ запланировала более 20 мероприятий

26 апреля на блокпосте вблизи оккупированной Александровки патруль СММ не смог проехать в неподконтрольные правительству районы из-за того, что "поперек дорожного полотна были установлены противотанковые заграждения и шины". При этом присутствующие там члены российских вооруженных формирований "не убрали преграды и не предоставили объяснение такому препятствию".

"25, 26 и 27 апреля на блокпосте вооруженных формирований южнее моста возле Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) члены вооруженных формирований дважды запретили патрулям Миссии проход в неподконтрольные правительству районы и еще раз - в подконтрольные правительству районы, ссылаясь на то, что блокпост закрыт из-за COVID-19", - сообщили в СММ.

Госспецсвязи: В Украине за неделю зафиксировали почти три тысячи кибератак

27 апреля на блокпосте в 600 м к западу от Верхнешироковского (неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) член российских вооруженных формирований отказал наблюдателям в проезде в неподконтрольные правительству районы, мотивировав это "карантинными ограничениями из-за COVID-19".

Миссия напоминает, что начала сталкиваться с регулярными препятствиями при попытках пересечения в неподконтрольные правительству районы на блокпостах российских вооруженных формирований в Донецкой области с 21 марта, а на Луганщине - с 23 марта.

Зеленский: Продовольственные рынки могут заработать уже в пятницу (Видео)

"Подобные ограничения свободы передвижения Миссии через линию столкновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране", - отметили в СММ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, Донбасс, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нас выдают наши губы: тест, который поможет определить характер
02 Моуринью назвал более талантливого футболиста, чем Роналду и Месси
03 Бытовые ошибки, которые могут испортить здоровье
04 Радоница, или Пасха для усопших: что можно и что нельзя делать 28 апреля
05 Зеленский: Продовольственные рынки могут заработать уже в пятницу (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Госспецсвязи: В Украине за неделю зафиксировали почти три тысячи кибератак
Госспецсвязи: В Украине за неделю зафиксировали почти три тысячи кибератак
МИД: 45 украинцев за рубежом выздоровели от Covid-19
МИД: 45 украинцев за рубежом выздоровели от Covid-19
Зеленский: Продовольственные рынки могут заработать уже в пятницу (Видео)
Продовольственные рынки могут заработать уже в пятницу (Видео)
Радоница, или Пасха для усопших: что можно и что нельзя делать 28 апреля
Радоница, или Пасха для усопших: что можно и что нельзя делать 28 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь