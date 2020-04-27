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МИД: Украина на форуме ОБСЕ запланировала более 20 мероприятий

МИД: Украина на форуме ОБСЕ запланировала более 20 мероприятий
15:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Украина во время председательства на форуме ОБСЕ составила более 20 планов на мероприятия по агрессии РФ.

Украина на период своего первого председательства на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности запланировала более 20 мероприятий, центральной темой которых будет российская агрессия, гибридная война против Украины и милитаризация оккупированного Крыма.

Об этом в комментарии сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок. 

"На период Украинского председательства на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, которое продлится до августа, мы запланировали более 20 мероприятий. Вполне очевидно, что одной из центральных тем украинского председательства в ФСОБ будет российская агрессия и гибридная война против Украины, нарушение Россией международных обязательств, незаконная милитаризация Крымского полуострова", - сказал Божок.

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Он напомнил, что Украина впервые в истории будет председательствовать на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, в состав которого входят все 57 государств-участников ОБСЕ. Государства-участники ОБСЕ получают возможность председательствовать на Форуме в среднем раз в двадцать лет.

Заместитель министра пояснил, что Форум по сотрудничеству в области безопасности - это единственный консультативный орган ОБСЕ, уполномоченный рассматривать вопросы военно-политического измерения деятельности Организации с целью укрепления военной безопасности и уменьшения рисков конфликтов в Европе.

"Форум имеет исключительное значение для реализации мероприятий укрепления доверия и безопасности в военной области, обмена военной информацией и проведения инспекционной деятельности между государствами-участниками ОБСЕ, выполнения ими Кодекса поведения по военно-политическим аспектам безопасности. Форум также занимается вопросами контроля над вооружениями, нераспространения оружия массового уничтожения, разминирования и предоставляет практическую помощь в борьбе с незаконным оборотом вооружений", - акцентировал Божок.

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Он отметил, что из-за вспышки пандемии работа Форума была заблокирована. В то же время, благодаря активному взаимодействию Украины и на сегодняшний день председательствующей в ОБСЕ Албании удалось возобновить его работу. "Впервые в истории она будет осуществляться в онлайн режиме. 29 апреля 2020 года состоится первое пленарное заседание Форума под председательством Украины, на котором с программной речью выступит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба", - сообщил дипломат.

Как сообщалось, 20 апреля Украина приняла от Турции четырехмесячное председательство на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Украина будет первой, кто будет председательствовать на Форуме в онлайн-режиме, с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19.

Украинское председательство сосредоточит внимание государств-участников на необходимости восстановления полного и добросовестного соблюдения основополагающих принципов ОБСЕ и норм международного права, важности дальнейшей совместной работы над усовершенствованием политико-военного инструментария Организации в условиях новых вызовов и угроз и стремительного технологического развития в военной сфере.

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В приоритетные вопросы рассмотрения пленарных заседаний войдут современные вызовы региональной и международной безопасности, прежде всего, гибридные угрозы, милитаризация и препятствование судоходству в Азово-Черноморском бассейне, и ряд других вопросов в рамках мандата Форума, в частности, легких вооружений и стрелкового оружия, выполнения резолюций СБ ООН 1540 (нераспространение оружия массового уничтожения) и 1325 (роль женщин в вопросах мира и безопасности).

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Украина, МИД, ОБСЕ, РФ.
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