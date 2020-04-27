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Госспецсвязи: В Украине за неделю зафиксировали почти три тысячи кибератак

Госспецсвязи: В Украине за неделю зафиксировали почти три тысячи кибератак
20:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине за неделю зафиксировали около 3 000 кибератак.

Команда CERT-UA Госспецсвязи с 18 по 24 апреля зарегистрировала 2882 киберинцидента. Это в три раза больше, чем было зарегистрировано неделю тому назад и в 2-2,5 раза больше, чем в среднем еженедельно регистрировалось в марте-апреле.

Об этом сообщается на сайте Госспецсвязи. 

"В рамках взаимодействия с центрами реагирования на компьютерные инциденты, участия в международном сотрудничестве в сфере реагирования на компьютерные угрозы команда CERT-UA Госспецсвязи в период с 18 по 24 апреля зарегистрировала 2882 киберинцидента. Обработаны 2878 инцидентов (в доменных зонах uagov - 5, uacom - 2873, fgov - 0, fcom - 0, из них запросов иностранных CERT - 2867)", - говорится в сообщении.

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Так, было зафиксировано 17 фактов DDoS-атак (в том числе на сайты Офиса Президента Украины, ГБР, Госспецсвязи). 

В течение указанного периода были усилены меры безопасности и даны рекомендации по работе 22 сайтов органов государственной власти (сайт Луганской ОГА, Госспецсвязи, МВД, НАБУ, КМУ, Мининфраструктуры, ГФС). 

Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры также зафиксировала 10761 подозрительное событие. Среди них - попытки похищения информации - 9, сетевое сканирование - 2803, выявление сетевого трояна - 1574, Web-атаки - 458, выявление нестандартных протоколов или событий - 4344, попытки получения прав администратора - 1531, попытки получения прав пользователя - 42. 

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Для сравнения с 11 по 17 апреля был зафиксирован 951 киберинцидент. С 3 по 10 апреля зарегистрированы 1174 киберинцидента. С 28 марта по 2 апреля Госспецсвязи зарегистрировала 1375 киберинцидентов. С 21 до 27 марта были зафиксированы 1148 киберинцидентов.

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Украина, Информация, Кибератака, Госспецсвязи.
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