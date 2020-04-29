Госстатистики: За год куриное филе подешевело на 12%

За год в Украине среди всех видов мяса подешевела только курятина.
Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
Так, куриное филе упало в цене на 12%, стоимость свинины выросла на 4,5%. Достаточно существенно выросла в цене говядина - на 8,2%.
Курятина остается самым доступным видом мяса. 1 кг куриного филе можно приобрести за 92,06 грн, 1 кг свинины - за 116,7 грн, 1 кг говядины - за 138,07 грн.
Как сообщалось, в Украине продажи курятины увеличились на 20%. Крупнейший производитель - компания МХП (Наша Ряба) также увеличил производство, снизив при этом цены на продукцию. Средняя цена на курятину составила 34,41 грн/кг.
Ранее сообщалось, что цены на курятину в Украине на 30% ниже, чем в ЕС.