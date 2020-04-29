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Шмыгаль: Правительство направит 100 млн на развитие пограничной инфраструктуры

Шмыгаль: Правительство направит 100 млн на развитие пограничной инфраструктуры
14:54 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:Власти Украины поддержали направление 100 млн евро на развитие пограничной инфраструктуры.

Правительство поддержало направление 100 млн евро на развитие пограничной инфраструктуры пунктов пропуска с Республикой Польша, а также строительство автомобильных дорог отдаленных пунктов пропуска.

Об этом во время заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Вопрос связан с развитием приграничной инфраструктуры пунктов пропуска с Республикой Польша, а также строительство автомобильных дорог отдаленных пунктов пропуска. Вопрос был заблокирован больше года, сейчас есть возможность, речь идет о 100 млн евро, правильно заинвестировать их в развитие пограничной инфраструктуры на месте", - отметил Шмыгаль.

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Как сообщалось, правительство в рамках программы "Большая стройка" планирует вложить 100 млрд грн в дорожное строительство в 2020 году, тем самым государство может получить 170 тыс. рабочих мест.

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Украина, Кабмин, Развитие, Финансы, ГПСУ.
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