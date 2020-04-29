Скачать
Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кабмин разрешил открыть продовольственные рынки
Кабмин разрешил открыть продовольственные рынки
В Киеве коронавирусом заболели еще 43 человека
В Киеве коронавирусом заболели еще 43 человека
29 апреля - Всеукраинский день футбола
29 апреля - Всеукраинский день футбола
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 апреля

Аппараты ИВЛ: Власти поддержали выделение 100 млн грн на закупку

Аппараты ИВЛ: Власти поддержали выделение 100 млн грн на закупку
14:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: moz.gov.ua

Новости Украины:Власти поддержали выделение средств на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, за эти деньги планируется закупить 200 аппаратов.

Правительство поддержало выделение 100 млн гривен на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, за эти деньги планируется закупить 200 аппаратов.

Об этом стало известно в ходе заседания правительства.

"Согласно требованиям использования средств для борьбы с COVID-19, предлагается выделить на безвозвратной основе Министерству здравоохранения 100 млн гривен из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью. За счет выделенных средств будет возможность закупить ориентировочно 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких... Мы рассматривает закупку у отечественных производителей... Они отвечают всем необходимым критериям", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Ученые назвали предварительную дату окончания пандемии COVID-19

Как сообащалось, деньги из фонда борьбы с COVID-19 в Украине будут расходоваться на выплату заработных плат для медицинских работников, закупку оборудования и, возможно, будут тратиться на процентную поддержку бизнеса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минздрав, Кабмин, Карантин, Коронавирус, ИВЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления
02 Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, какие условия выхода
03 Пройдите тест и узнайте всю правду о своем характере
04 Оставайтесь и играйте дома: Google запустил антикарантинний дудл-марафон
05 За сутки в Украине зафиксировано почти полтысячи новых больных коронавирусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине: в протокол лечения добавили еще один препарат
Коронавирус в Украине: в протокол лечения добавили гепарин
Аппараты ИВЛ: Власти поддержали выделение 100 млн грн на закупку
Аппараты ИВЛ: Власти поддержали выделение 100 млн грн на закупку
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Карантин пошел на пользу: Шакира закончила курс философии в университете
Карантин пошел на пользу: Шакира закончила курс философии в университете
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь