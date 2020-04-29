Аппараты ИВЛ: Власти поддержали выделение 100 млн грн на закупку

Новости Украины:Власти поддержали выделение средств на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, за эти деньги планируется закупить 200 аппаратов.

Правительство поддержало выделение 100 млн гривен на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, за эти деньги планируется закупить 200 аппаратов.

Об этом стало известно в ходе заседания правительства.

"Согласно требованиям использования средств для борьбы с COVID-19, предлагается выделить на безвозвратной основе Министерству здравоохранения 100 млн гривен из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью. За счет выделенных средств будет возможность закупить ориентировочно 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких... Мы рассматривает закупку у отечественных производителей... Они отвечают всем необходимым критериям", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как сообащалось, деньги из фонда борьбы с COVID-19 в Украине будут расходоваться на выплату заработных плат для медицинских работников, закупку оборудования и, возможно, будут тратиться на процентную поддержку бизнеса.