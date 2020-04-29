Ученые назвали предварительную дату окончания пандемии COVID-19

Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире и Украине.
Об этом свидетельствуют данные Data-Driven Innovation Lab. На сайте представлены графики, отображающие предполагаемое количество инфицированных.
Так, в мире пандемия коронавируса может закончится около 8 июля.
При этом 97% всех случаев заболевания произойдет 30 мая, 99% – 16 июня и 100% – 1 декабря.
Согласно данным, в Украине к 17 мая будет преодолено 97% от общего числа случаев инфицирования, 25 мая - уже 99%. А 8 июня - все 100%. В Украине 100% случаев инфицирования произойдет не ранее июня.
По прогнозам, пандемия должна закончиться в июле / Фото: ddi.sutd.edu.sg
Как сообщалось, всего в мире зафиксировано 3 116 992 случая коронавируса. На первом месте по количеству инфицированных США, где заболели 1 012 583 человека.
На втором месте оказалась Испания, где заболели 232 128 человек, а на третьем – Италия. В стране зафиксировали 201 505 случаев Covid-19.
В Украине выявлены 9866 случаев инфицирования коронавирусом Covid-19, из них за последние сутки зафиксировали 456.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.
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