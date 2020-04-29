Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 29 апреля в Украине зафиксировали 456 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 9 866.

По всему миру COVID-19 был выявлен у 3 138 686 человек, в частности 956 016 выздоровели и 218 010 скончались.

В США зафиксировано 1 035 765 случаев коронавируса, из них 59 266 летальные и 142 238 человек выздоровели. В Испании зарегистрировано 232 128 случаев (23 822 смерти), а в Италии 201 505 случаев (27 359 смертей). Во Франции выявлено 165 911 случаев болезни (23 660 смертей), а в Великобритании - 161 911 заболевший, в частности 21 678 человек умерли.

Важно:

заражены коронавирусом 9866 украинцев;

в стране зафиксировано 250 летальных случаев болезни;

в Минздраве ожидают вспышку заболеваемости в течении недели;

мэр Киева представил план ослабления карантина в столице;

ООН прогнозирует исторические уровни безработицы и бедности в мире;

Карта коронавируса в Украине и мире 29 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

10:00 Министерство внутренних дел переносит запуск системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в связи с карантинными ограничениями.

09:39 За минувшие сутки в Турции выздоровели более пяти тысяч пациентов, инфицированных коронавирусом. Проведены более 29 тысяч тестов, из них 2392 - положительные, 92 человека умерли.

О распространении COVID-19: брифинг Минздрава

За сутки в Украине COVID-19 подтвердился у 133 медработников (из 456 новых выявленных случаев). С начала эпидемии заболели 1976 медиков (из общего числа 9866). Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки более 40 новых случаев COVID-19 выявлено в трех регионах: Черновицкой (60) и Тернопольской (44) областях и Киеве (43). В Луганской и Николаевской областях новых случаев заболевания не зафиксировано: динамика по областям.

"Мы в ближайшее время предложим конкретные механизмы, каким образом будем финансировать все медучреждения, каким образом будем реформировать нашу медицину – мы не пойдем тем путем, который был раньше. Мы можем развивать медицину, построить медицину, которая нужна всем нам. Мы уже разработали соответствующие механизмы, начнем внедрение на следующей неделе",- сказал он.

Статистика по регионам

в Винницкой области подтверждено 6 новых случаев заболевания и 9 выздоровления (за все время – 412 и 101 соответственно);

в Волынской области – 11 новых случаев заболевания и 3 выздоровления (271 и 55 за все время);

в Днепропетровской области – 5 новых случаев заболевания и 1 выздоровления (всего 323 и 17);

в Донецкой области новых случаев нет (52 заболевших и 10 выздоровевших за все время);

в Житомирской области – 3 новых случая заболевания и 2 выздоровления (357 и 18 за все время);

в Закарпатской области – 16 новых случаев заболевания и 10 выздоровления (всего 403 и 43);

в Запорожской области - 20 новых случаев заболевания и 7 выздоровления (всего 228 и 51);

в Ивано-Франковской области - 38 новых случаев заболевания и ни одного случая выздоровления (821 и 72 за все время);

в г.Киеве – 43 новых случая заболевания и 5 выздоровления (всего 1 341 и 69);

в Киевской области – 39 новых случаев заболевания и 7 выздоровления (всего 643 и 70);

в Кировоградской области - 21 новый случай заболевания и 20 выздоровления (всего 377 и 81);

во Львовской области - 34 новых случаев заболевания и 8 выздоровления (всего 405 и 66);

в Луганской области – 1 новый случай заболевания (за все время 33 заболевших и 3 выздоровевших);

в Николаевской области – 2 новых случая выздоровления, новых заболевших нет (за все время 116 заболевших и 5 выздоровевших);

в Одесской области - 13 новых случаев заболевания и 1 выздоровления (всего 261 и 13);

в Полтавской области - 8 новых случаев заболевания (всего 118 заболевших и 20 выздоровевших за все время);

в Ровенской области – 35 новых случаев заболевания и 3 выздоровления (всего 588 и 49);

в Сумской области - 3 новых случая заболевания и 1 выздоровления (всего 98 и 55);

в Тернопольской области - 44 новых случая заболевания и 2 выздоровления (всего 708 и 76);

в Харьковской области - 16 новых случаев заболевания и 2 выздоровления (всего 237 и 19);

в Херсонской области - 23 новых случая заболевания и 5 выздоровления (всего 111 и 31);

в Хмельницкой области – 9 новых случаев заболевания (всего 81 заболевший и 18 выздоровевших за все время);

в Черкасской области - 6 новых случаев заболевания и 5 выздоровления (всего 282 и 60);

в Черновицкой области - 60 новых случаев заболевания и 18 выздоровления (всего 1499 и 97);

в Черниговской области - 2 новых случая заболевания (за все время был 41 заболевший и 4 выздоровевших).

09:17 На 9:00 29 апреля в Украине зафиксировали 9866 случаев заражения коронавирусом, 250 пациентов умерли, выздоровели 1103 человека. За сутки - 456 новых случаев и 11 умерших.

08:29 Каховку в Херсонской области закрывают на карантин до 4 мая

08:45 На утро 29 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 3 138 369 человек, 217 983 умерли, 955 811 выздоровели.

08:40 Президент США Дональд Трамп считает, что страна занимает первое место в мире по числу подтвержденных случаев Covid-19 из-за очень высокого качества тестов.

08:22 В Днепре на домах, где живут люди с подозрением на COVID-19, появились соответствующие объявления.

08:10 В США врач из Нью-Йорка Лора Брин, которая боролась с пандемией коронавируса COVID-19, покончила жизнь самоубийством. Женщина возглавляла департамент неотложной помощи в больнице на Манхэттене. Суицид она совершила в Шарлоттсвиле, штат Вирджиния, где проживала вместе с семьей.

08:06 По последним данным, количество случаев коронавируса в России составляет 93,5 тысяч, в Иране же подтвердили на одну тысячу меньше заражений. В Москве за сутки скончались 67 зараженных коронавирусом, общее число умерших достигло 546. Об этом 28 апреля сообщило агентство Интерфакс.

07:55 В США зафиксирован первый случай заражения коронавирусом собаки. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Американское общество защиты животных. Мопс живет в штате Северная Каролина, в городе Чапел-Хилл, в доме с тремя людьми, у которых подтвержден диагноз "коронавирус".

07:50 В разгар пандемии коронавируса в США, президент страны Майкл Пенс посетил клинику Майо в штате Миннесота и отказался при этом одевать защитную маску на лицо.

______________________________________________________________________________________________________________________

Как долго остается коронавирус на разных поверхностях

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

______________________________________________________________________________________________________________________

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: