Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На 29 апреля в Украине зафиксировали 456 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 9 866.
По всему миру COVID-19 был выявлен у 3 138 686 человек, в частности 956 016 выздоровели и 218 010 скончались.
В США зафиксировано 1 035 765 случаев коронавируса, из них 59 266 летальные и 142 238 человек выздоровели. В Испании зарегистрировано 232 128 случаев (23 822 смерти), а в Италии 201 505 случаев (27 359 смертей). Во Франции выявлено 165 911 случаев болезни (23 660 смертей), а в Великобритании - 161 911 заболевший, в частности 21 678 человек умерли.
Важно:
заражены коронавирусом 9866 украинцев;
в стране зафиксировано 250 летальных случаев болезни;
в Минздраве ожидают вспышку заболеваемости в течении недели;
мэр Киева представил план ослабления карантина в столице;
ООН прогнозирует исторические уровни безработицы и бедности в мире;
Карта коронавируса в Украине и мире 29 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
10:00 Министерство внутренних дел переносит запуск системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в связи с карантинными ограничениями.
09:39 За минувшие сутки в Турции выздоровели более пяти тысяч пациентов, инфицированных коронавирусом. Проведены более 29 тысяч тестов, из них 2392 - положительные, 92 человека умерли.
О распространении COVID-19: брифинг Минздрава
За сутки в Украине COVID-19 подтвердился у 133 медработников (из 456 новых выявленных случаев). С начала эпидемии заболели 1976 медиков (из общего числа 9866). Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
За сутки более 40 новых случаев COVID-19 выявлено в трех регионах: Черновицкой (60) и Тернопольской (44) областях и Киеве (43). В Луганской и Николаевской областях новых случаев заболевания не зафиксировано: динамика по областям.
"Мы в ближайшее время предложим конкретные механизмы, каким образом будем финансировать все медучреждения, каким образом будем реформировать нашу медицину – мы не пойдем тем путем, который был раньше. Мы можем развивать медицину, построить медицину, которая нужна всем нам. Мы уже разработали соответствующие механизмы, начнем внедрение на следующей неделе",- сказал он.
Статистика по регионам
09:17 На 9:00 29 апреля в Украине зафиксировали 9866 случаев заражения коронавирусом, 250 пациентов умерли, выздоровели 1103 человека. За сутки - 456 новых случаев и 11 умерших.
08:29 Каховку в Херсонской области закрывают на карантин до 4 мая
08:45 На утро 29 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 3 138 369 человек, 217 983 умерли, 955 811 выздоровели.
08:40 Президент США Дональд Трамп считает, что страна занимает первое место в мире по числу подтвержденных случаев Covid-19 из-за очень высокого качества тестов.
08:22 В Днепре на домах, где живут люди с подозрением на COVID-19, появились соответствующие объявления.
08:10 В США врач из Нью-Йорка Лора Брин, которая боролась с пандемией коронавируса COVID-19, покончила жизнь самоубийством. Женщина возглавляла департамент неотложной помощи в больнице на Манхэттене. Суицид она совершила в Шарлоттсвиле, штат Вирджиния, где проживала вместе с семьей.
08:06 По последним данным, количество случаев коронавируса в России составляет 93,5 тысяч, в Иране же подтвердили на одну тысячу меньше заражений. В Москве за сутки скончались 67 зараженных коронавирусом, общее число умерших достигло 546. Об этом 28 апреля сообщило агентство Интерфакс.
07:55 В США зафиксирован первый случай заражения коронавирусом собаки. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Американское общество защиты животных. Мопс живет в штате Северная Каролина, в городе Чапел-Хилл, в доме с тремя людьми, у которых подтвержден диагноз "коронавирус".
07:50 В разгар пандемии коронавируса в США, президент страны Майкл Пенс посетил клинику Майо в штате Миннесота и отказался при этом одевать защитную маску на лицо.
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Как долго остается коронавирус на разных поверхностях
В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса
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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.
Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.
Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
Как можно чаще проветривайте помещение;
По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.