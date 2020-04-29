Скачать
Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 28 апреля: Рынок земли, COVID-19 и ситуация с пожарами в Украине
Итоги дня 28 апреля: Рынок земли, COVID-19 и ситуация с пожарами в Украине
Коронавирус в Канаде: число инфицированных превысило 50 тысяч
Коронавирус в Канаде: число инфицированных превысило 50 тысяч
Шахматы: Карлсен переиграл Непомнящего
Шахматы: Карлсен переиграл Непомнящего
Ирина рассадница: приметы и обряды на 29 апреля
Ирина рассадница: приметы и обряды на 29 апреля

Врач из Нью-Йорка, которая боролась с Covid-19, покончила жизнь самоубийством

Врач из Нью-Йорка, которая боролась с Covid-19, покончила жизнь самоубийством
08:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости мира:В США врач, которая боролась с пандемией Covid-19, покончила жизнь самоубийством.

В США врач из Нью-Йорка Лора Брин, которая боролась с пандемией коронавируса COVID-19, покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщает ВВС Украина.

Женщина возглавляла департамент неотложной помощи в больнице на Манхэттене. Суицид она совершила в Шарлоттсвиле, штат Вирджиния, где проживала вместе с семьей.

Недавно Брин сама подхватила коронавирус и находилась на самоизоляции. Через полторы недели медик попыталась вернуться к работе, но ее снова отправили домой. Отец погибшей рассказал, что дочь казалась ему "отстраненной" в последнее время. Она рассказывала семье о том, как пациенты с коронавирусом умирают еще до того, как медики успевают вывезти их из машины скорой помощи. "

Она действительно находилась на передовой борьбы. Она является жертвой так же, как все остальные умершие", – рассказал отец Лоры.

В Нью-Йорке фиксируется снижение показателя смертности пациентов с COVID-19

Напомним: Соединенные Штаты остаются страной-лидером по количеству выявленных больных COVID-19. Во вторник, 28 апреля, количество зараженных в США превысило один миллион человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Нью-Йорк, Самоубийство, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, какие условия выхода
02 Премьер-министр: постепенный выход из карантина позволит контролировать распространение COVID-19
03 СМИ: Саакашвили предложили войти в Нацсовет реформ
04 Следующее заседание ТКГ: в ОБСЕ озвучили дату
05 Сколько пенсионеров получат повышенные пенсии в мае
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рябошапка о передаче в суд дела Гандзюк: Это слив производства
Рябошапка о передаче в суд дела Гандзюк: Это слив производства
Пандемия: почти миллион людей в мире победили коронавирус
Пандемия: почти миллион людей в мире победили коронавирус
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
Оставайтесь и играйте дома: Google запустил антикарантинний дудл-марафон
Оставайтесь и играйте дома: Google запустил антикарантинний дудл-марафон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь