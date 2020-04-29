Врач из Нью-Йорка, которая боролась с Covid-19, покончила жизнь самоубийством

Новости мира:В США врач, которая боролась с пандемией Covid-19, покончила жизнь самоубийством.

В США врач из Нью-Йорка Лора Брин, которая боролась с пандемией коронавируса COVID-19, покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщает ВВС Украина.

Женщина возглавляла департамент неотложной помощи в больнице на Манхэттене. Суицид она совершила в Шарлоттсвиле, штат Вирджиния, где проживала вместе с семьей.

Недавно Брин сама подхватила коронавирус и находилась на самоизоляции. Через полторы недели медик попыталась вернуться к работе, но ее снова отправили домой. Отец погибшей рассказал, что дочь казалась ему "отстраненной" в последнее время. Она рассказывала семье о том, как пациенты с коронавирусом умирают еще до того, как медики успевают вывезти их из машины скорой помощи. "

Она действительно находилась на передовой борьбы. Она является жертвой так же, как все остальные умершие", – рассказал отец Лоры.

Напомним: Соединенные Штаты остаются страной-лидером по количеству выявленных больных COVID-19. Во вторник, 28 апреля, количество зараженных в США превысило один миллион человек.