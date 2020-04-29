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В Испании от COVID-19 выздоровело рекордное число пациентов

В Испании от COVID-19 выздоровело рекордное число пациентов
14:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Испании за минувшие сутки зафиксировали рекордное число выздоровевших пациентов.

Медики в Испании за минувшие сутки зафиксировали рекордное для страны число выздоровевших пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщает газета El Pais.

Так, за сутки поправились 6 399 человек. Это самый высокий показатель с момента начала распространения коронавируса в Испании. Общее число выздоровевших - почти 109 тыс. человек.

Кроме того, за сутки в стране зафиксировали смерть 325 человек с коронавирусом. Это несколько выше показателей за вторник (301). Тем не менее, уже шестой день подряд в стране количество летальных исходов не превышает отметку в 400. В общей сложности, COVID-19 привел к смерти 24 275 жителей Испании.

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В целом, за все время в стране выявили почти 213 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Испания стала одним из эпицентров распространения коронавирусной инфекции в Европе. Однако в последние дни ситуация стала возвращаться под контроль и власти ослабили ограничения на передвижения граждан и на работу предприятия и магазинов.

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Испания, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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