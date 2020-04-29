У британского премьера Джонсона родился сын

Новости мира:Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Кэрри Симондс стали родителями.

У премьер-министра Британии Бориса Джонсона и его партнерши Кэрри Симондс родился сын, сообщает в среду Sky News.

Ребенок родился в лондонской больнице, младенец и его мать здоровы и чувствуют себя хорошо.

"Премьер-министр и мисс Симондс рады сообщить о рождении здорового мальчика в больнице Лондона сегодняшним утром. И мать, и ребенок чувствуют себя хорошо", - говорится в заявлении представителя Джонсона.

В конце февраля пара объявила о беременности Симондс и о помолвке.

Борис Джонсон в апреле болел коронавирусом, но к настоящему моменту выздоровел и вернулся к работе.

Ранее он заявлял, что хотел бы взять отпуск по уходу за ребенком, однако теперь, из-за обстановки с коронавирусом, неясно, сделает ли он это.

С рождением ребенка пару поздравил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок. "Я так рад за Бориса и Кэрри. Замечательный момент неподдельного счастья", - написал он в твиттере.

К нему также присоединились канцлер казначейства Риши Сунак, первый министр Шотландии Никола Стерджен и лидер лейбористов Кир Стармер.

Джонсон и Симондс живут вместе на Даунинг-стрит, 10, в официальной резиденции британского премьера с июля прошлого года. Пара также ранее взяла из приюта пса Дилана.

Для 32-летней Симондс этот ребенок первый, а у 55-летнего Джонсона уже есть четверо взрослых детей от двух женщин.