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Пандемия COVID-19: Коронавирусом в мире заболели более 3 млн человек

Пандемия COVID-19: Коронавирусом в мире заболели более 3 млн человек
09:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Число жертв коронавируса в мире превысило 217 тыс. человек, инфицировано более 3 млн 100 тыс.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро среды достигло 217 тыс. 183 человек, увеличившись за сутки на 6 024 человека, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на утро среды насчитывалось 3 млн 116 тыс. 992 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 75 тыс. 475 случаев заражения. Полностью излечились 929 тыс. человек.

В США зафиксировано 1 035 765 случаев коронавируса, из них 59 266 летальные и 142 238 человек выздоровели. В Испании зарегистрировано 232 128 случаев (23 822 смерти), а в Италии 201 505 случаев (27 359 смертей).

Во Франции выявлено 165 911 случаев болезни (23 660 смертей), а в Великобритании - 161 911 заболевший, в частности 21 678 человек погибли.

Отметим, что в Китае зафиксировали 22 новых случая, в результате чего количество зараженных достигло 82 858 человек.

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 10:50 вторника выявлено 93 тыс. 558 больных и 867 случаев летального исхода, выздоровели 8 тыс. 456 человек. По общему числу инфицированных Россия поднялась с девятого на восьмое место в мире.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.

 Заражение коронавирусом по разным странам на 29.04.2020

Напомним, глава ВОЗ уверяет, что пандемия завершится нескоро. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа инфицированных коронавирусом COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии.

Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения считают, что борьба с коронавирусом COVID-19 и его распространением во всем мире затянется надолго. А потому, чтобы избежать повторных возгораний, выходить с карантина нужно взвешенно и постепенно.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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