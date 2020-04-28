Скачать
Вторник, 28.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19: число инфицированных в США перевалило за миллион
COVID-19: число инфицированных в США перевалило за миллион
Еврокомиссар: Очевидно, что глубокая рецессия в Европе неизбежна в этом году
Еврокомиссар: Очевидно, что глубокая рецессия в Европе неизбежна в этом году
Украина получит от УЕФА более 4 миллионов евро
Украина получит от УЕФА более 4 миллионов евро
Новые даты релиза The Last of Us Part 2 и Ghost of Tsushima
Новые даты релиза The Last of Us Part 2 и Ghost of Tsushima

Глава ВОЗ: Пандемия далека от завершения

Глава ВОЗ: Пандемия далека от завершения
05:06 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Глава ВОЗ предупредил, что пандемия коронавируса кончится нескоро

Говорить о завершении пандемии коронавируса SARS-CoV-2 пока не приходится. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Он выразил глубокую обеспокоенность последствиями нарушения нормального медицинского обслуживания, прежде всего для детей.

"Пандемия далека от завершения", - подчеркнул глава ВОЗ.

ВОЗ обеспокоена ростом числа больных COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии. "Нам придется пройти долгий путь и сделать большую работу", - констатировал гендиректор организации.

"Пожар нужно тушить там, где горит": "СН" обратилась к премьеру с просьбой ослабить карантин

По данным ВОЗ, в результате пограничных и других ограничений из-за пандемии в более чем 20 странах хватает вакцин от других болезней. "Количество случаев заболевания малярией в странах Африки к югу от Сахары может удвоиться. Этого не должно случиться, мы работаем со странами, чтобы поддержать их", - добавил глава ВОЗ.

Коронавирусом SARS-CoV-2 заразились более трех миллионов людей во всем мире. Более 208 тысяч умерли от болезни COVID-19. В то же время более чем 878 тысяч инфицированных выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19, Тедрос Аданом Гебреисус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нас выдают наши губы: тест, который поможет определить характер
02 Радоница, или Пасха для усопших: что можно и что нельзя делать 28 апреля
03 Бытовые ошибки, которые могут испортить здоровье
04 Моуринью назвал более талантливого футболиста, чем Роналду и Месси
05 Зеленский: Продовольственные рынки могут заработать уже в пятницу (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Ситуация еще не критическая, но она может ухудшиться&quot;: Варшаве грозит дефицит воды
Варшаве грозит дефицит воды
МИД: 45 украинцев за рубежом выздоровели от Covid-19
МИД: 45 украинцев за рубежом выздоровели от Covid-19
Глава ВОЗ: Пандемия далека от завершения
Глава ВОЗ: Пандемия далека от завершения
Рецепт дня: Рыба, запеченная в лаваше с помидорами
Рецепт дня: Рыба, запеченная в лаваше с помидорами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь