Скачать
Вторник, 28.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19: число инфицированных в США перевалило за миллион
COVID-19: число инфицированных в США перевалило за миллион
"Обнаружили случайно": в общежитии на Киевщине зарегистрирована вспышка Covid-19
В общежитии в Киевской области зафиксирована вспышка коронавируса
Украина получит от УЕФА более 4 миллионов евро
Украина получит от УЕФА более 4 миллионов евро
Новые даты релиза The Last of Us Part 2 и Ghost of Tsushima
Новые даты релиза The Last of Us Part 2 и Ghost of Tsushima

"Пожар нужно тушить там, где горит": "СН" обратилась к премьеру с просьбой ослабить карантин

"Пожар нужно тушить там, где горит": "СН" обратилась к премьеру с просьбой ослабить карантин
03:28 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Часть депутатов "Слуги народа" обратилась к Шмыгалю с просьбой ослабить карантин.

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Часть депутатов фракции "Слуга народа" обратились к Премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность ослабить карантин там, где коронавирусная инфекция распространяется относительно медленно. Об этом заявила на своей странице в Facebook заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает УНН.

"Пожар нужно тушить там, где горит. То же самое касается мер против коронавируса. В различных регионах страны уровень заболеваемости существенно отличается. Например, в Черновицкой области зарегистрировано 1341 инфицированных, а в Черниговской - всего 22", отметила Кравчук.

Поэтому, по мнению части депутатов фракции, ограничительные меры в этих областях должны быть разными.

Кличко об ослаблении карантина: Завтра я представлю наш план первого этапа

"Ведь на фоне пандемии в Украине назревают экономический и трудовой кризисы. Большинство населения фактически осталось без работы и денег - и мы не можем закрывать на это глаза", говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Слуга народа, Евгения Кравчук, Денис Шмыгаль, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нас выдают наши губы: тест, который поможет определить характер
02 Радоница, или Пасха для усопших: что можно и что нельзя делать 28 апреля
03 Моуринью назвал более талантливого футболиста, чем Роналду и Месси
04 Бытовые ошибки, которые могут испортить здоровье
05 Зеленский: Продовольственные рынки могут заработать уже в пятницу (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Госспецсвязи: В Украине за неделю зафиксировали почти три тысячи кибератак
Госспецсвязи: В Украине за неделю зафиксировали почти три тысячи кибератак
МИД: 45 украинцев за рубежом выздоровели от Covid-19
МИД: 45 украинцев за рубежом выздоровели от Covid-19
COVID-19: Турция вводит новые ограничения
COVID-19: Турция вводит новые ограничения
Рецепт дня: Рыба, запеченная в лаваше с помидорами
Рецепт дня: Рыба, запеченная в лаваше с помидорами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь