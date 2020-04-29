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Миллион человек в день: Украинские разработчики ИФА-тестов заявили о масштабах тестирования

Миллион человек в день: Украинские разработчики ИФА-тестов заявили о масштабах тестирования
16:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:Украинский производитель официально заявил об успешном завершении разработки ИФА-тестов на коронавирус.

Украинский производитель официально заявил об успешном завершении разработки новых ИФА-тестов на COVID-19.

Речь о тестирования на иммуноглобулины на М и А, передает НПК "Диапроф-Мед".

Отмечается, что первая тест-система предназначена для качественного выявления IgM антител к нуклеокапсидному антигену коронавируса SARS-CoV-2 в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом иммуноферментного анализа с использованием стандартного оборудования для ИФА открытого типа.

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"Данные наборы расширяют существующую линейку ИФА тест-систем для анализа, что позволит лабораториям проводить более широкий круг исследований", - уточняется в сообщении.

Еще одна тест-система предназначена для качественного выявления IgA антител к нуклеокапсидному антигену коронавируса SARS-CoV-2 в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом иммуноферментного анализа с использованием стандартного оборудования для ИФА открытого типа.

Этот анализ позволяет выявлять заболевших коронавирусом буквально с первых дней заражения.

Отметим, что ИФА-тестирование на COVID-19 быстрее и дешевле, в сравнении с ПЦР-тестами. Кроме того, сеть имеющихся в Украине серологических лабораторий позволяет использовать ИФА-тестирование по всей стране, охватив таким образом большую часть населения.

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Как уточнили в НПК "Диапроф-Мед", их производственные мощности позволяют ежедневно производить до полумиллиона тестов. А возможностей лабораторного парка в Украине хватает, чтобы обеспечить тестирование около 1 млн человек в день.

Как сообщалось, ранее было официально объявлено о завершении разработки тест-систем на определение антител к коронавирусу в организме человека (иммуноглобулин G). Этот вид иммуноферментного анализа позволяет констатировать излечение пациента от вируса, а также использовать антитела переболевших в лечении тяжелобольных пациентов с COVID-19. 

В Украине, состоянием на утро 29 апреля, подтверждено 9 866 случаев COVID-19, умерли 250 человек.

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Украина, тесты, IFA, Коронавирус.
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