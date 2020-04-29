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Пандемия Covid-19: в мире выздоровел уже почти один миллион человек

Пандемия Covid-19: в мире выздоровел уже почти один миллион человек
15:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В настоящее время продолжают болеть около 2 млн человек, 97% из них переносят заболевание в легкой форме.

Почти 1 млн человек из заразившихся коронавирусом COVID-19 уже выздоровели, свидетельствуют данные портала, отслеживающего данные по COVID-19.

По состоянию на 29 апреля в мире продолжают болеть около 2 млн человек, 97% из них переносят заболевание в легкой форме.

Лидером по числу случаев заражения и летальным исходам остаются США, там с начала вспышки выявлено более 1 млн случаев заболевания, 60 тыс. человек скончалось.

В азиатских странах ситуация нормализуется. В Китае за минувшие сутки выявили только 22 новых случая заболевания, причем 21 из них стал результатом заражения человека в другой стране. Во Вьетнаме в среду сообщили о том, что уже 13-й день подряд не фиксируют данных о передаче вируса человека к человеку на территории страны. В Южной Корее подтвердили всего лишь 9 новых случаев.

В мире с начала вспышки коронавируса выздоровел уже почти 1 млн человек

Среди европейских стран больше всего зарегистрированных за время пандемии случаев в Испании, Италии, Франции, Великобритании и Германии.

Между тем, медики в Испании за минувшие сутки зафиксировали рекордное для страны число выздоровевших пациентов с коронавирусом COVID-19. В последние дни ситуация в этой стране стала возвращаться под контроль и власти ослабили ограничения на передвижения граждан и на работу предприятия и магазинов.

Карта коронавируса в Украине и мире 29 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

В Бельгии в свою очередь выявили тенденцию сокращения числа поступлений в палаты интенсивно терапии. В реанимации в настоящее время находятся 797 пациентов, это на 79 меньше, чем накануне.

В Швейцарии медицинские службы распространили сообщение о том, что пожилым людям отныне можно контактировать и "обнимать своих внуков, если известно, что дети не заражены коронавирусом". Считается, что коронавирус наиболее опасен как раз для пожилых людей, а дети, как правило, легко переносят COVID-19, однако столь же легко могут заражать окружающих.

Однако многие по-прежнему в значительной мере обеспокоены дальнейшими экономическими последствиями после пандемии. Правительства многих стран уже представили планы поддержки компаниям, а также разработали "дорожную карту" по снятию ограничительных мер.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля

В частности, кризис вокруг коронавируса сильно ударил по туристическому сектору. В Греции, которая традиционно летом принимает огромное количество туристов из разных стран мира, надеются на то, что "желающие все же смогут приехать этим летом". Министр туризма Греции Гарри Теохарис заверил, что его страна готова выполнить "все необходимые меры предосторожности" и обеспечить безопасность их пребывания в стране.

По состоянию на 9:00 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 - летальных, 1103 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 456 новых случаев.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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