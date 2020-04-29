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Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
За сутки в Украине зафиксировано почти полтысячи новых больных коронавирусом
За сутки в Украине зафиксировано почти полтысячи новых больных коронавирусом
Карта коронавируса в Украине и мире 29 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
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Карта коронавируса в Украине и мире 29 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

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Карта коронавируса в Украине и мире 29 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
10:27 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

 

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 29 апреля в Украине лабораторно подтверждено 9866 случаев коронавируса COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели.

За сутки зафиксировано 456 новых случаев.

Количество проходящих амбулаторное лечение в Украине на сутки возросло на 343, в том числе 89 медработников (всего оно было назначено 6 773 пациентам, из них 536 детей и 1 643 медицинских работника). Количество требовавших госпитализации за сутки возросло на 113, в том числе на 22 медработника (всего госпитализация была назначена 3 093 пациентам, из них 136 детей и 333 медицинских работника).

На аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 129 человек (за сутки – на 8 больше), в том числе один ребенок и 8 медиков (за сутки – 1 новый).

Заражение коронавирусом по областям Украины на 29.04.2020

За все время, по данным ЦОЗ, в Украине подтверждено 9 866 случаев заболевания Covid-19, в частности, в 672 детей и 1 976 медиков. Лабораторно исследовано 104 544 образца методом ПЦР. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 239 заболевших. 992 пациента выздоровели, в том числе 209 медработников - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Таким образом, в Украине в настоящее время 8 635 активных случаев заболевания Covid-19.

При этом утром 28 апреля сообщалось о 401 заболевшем, 19 умерших и 128 выздоровевших за предшествовавшие сутки, а утром 27 апреля – о 392 заболевших, 11 умерших и 24 выздоровевших.

Коронавирус в мире

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро среды достигло 217 тыс. 183 человек, увеличившись за сутки на 6 024 человека.

Всего в мире на утро среды насчитывалось 3 млн 116 тыс. 992 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 75 тыс. 475 случаев заражения. Полностью излечились 929 тыс. человек.

В США зафиксировано 1 035 765 случаев коронавируса, из них 59 266 летальные и 142 238 человек выздоровели. В Испании зарегистрировано 232 128 случаев (23 822 смерти), а в Италии 201 505 случаев (27 359 смертей).

Во Франции выявлено 165 911 случаев болезни (23 660 смертей), а в Великобритании - 161 911 заболевший, в частности 21 678 человек погибли.

Отметим, что в Китае зафиксировали 22 новых случая, в результате чего количество зараженных достигло 82 858 человек.

Заражение коронавирусом по разным странам на 29.04.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 10:50 вторника выявлено 93 тыс. 558 больных и 867 случаев летального исхода, выздоровели 8 тыс. 456 человек. По общему числу инфицированных Россия поднялась с девятого на восьмое место в мире.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

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