За сутки в Украине зафиксировано почти полтысячи новых больных коронавирусом

Новости Украины:По состоянию на утро 29 апреля в Украине лабораторно подтверждено 9866 случаев коронавируса COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели.

В Украине выявлены 9866 случаев инфицирования коронавирусом Covid-19, из них за последние сутки зафиксировали 456. Об этом сообщается в телеграм-канале "Коронавирус_инфо", верифицированном Министерством здравоохранения Украины.

По состоянию на 9:00 29 апреля известно о 1103 пациентах, которые выздоровели. Также зафиксированы 250 летальных случаев инфицирования.

"За прошлые сутки заболело 456 человек, из них 33 ребенка и 133 медицинских работника. Было госпитализировано 113 человек. За последние сутки было зафиксировано 11 летальных случаев… Хорошая новость: 111 пациентов выздоровели", - сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в среду утром.

Согласно данным, опубликованным Центром общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook, за минувшие сутки:

в Винницкой области подтверждено 6 новых случаев заболевания и 9 выздоровления (за все время – 412 и 101 соответственно);

в Волынской области – 11 новых случаев заболевания и 3 выздоровления (271 и 55 за все время);

в Днепропетровской области – 5 новых случаев заболевания и 1 выздоровления (всего 323 и 17);

в Донецкой области новых случаев нет (52 заболевших и 10 выздоровевших за все время);

в Житомирской области – 3 новых случая заболевания и 2 выздоровления (357 и 18 за все время);

в Закарпатской области – 16 новых случаев заболевания и 10 выздоровления (всего 403 и 43);

в Запорожской области - 20 новых случаев заболевания и 7 выздоровления (всего 228 и 51);

в Ивано-Франковской области - 38 новых случаев заболевания и ни одного случая выздоровления (821 и 72 за все время);

в г.Киеве – 43 новых случая заболевания и 5 выздоровления (всего 1 341 и 69);

в Киевской области – 39 новых случаев заболевания и 7 выздоровления (всего 643 и 70);

в Кировоградской области - 21 новый случай заболевания и 20 выздоровления (всего 377 и 81);

во Львовской области - 34 новых случаев заболевания и 8 выздоровления (всего 405 и 66);

в Луганской области – 1 новый случай заболевания (за все время 33 заболевших и 3 выздоровевших);

в Николаевской области – 2 новых случая выздоровления, новых заболевших нет (за все время 116 заболевших и 5 выздоровевших);

в Одесской области - 13 новых случаев заболевания и 1 выздоровления (всего 261 и 13);

в Полтавской области - 8 новых случаев заболевания (всего 118 заболевших и 20 выздоровевших за все время);

в Ровенской области – 35 новых случаев заболевания и 3 выздоровления (всего 588 и 49);

в Сумской области - 3 новых случая заболевания и 1 выздоровления (всего 98 и 55);

в Тернопольской области - 44 новых случая заболевания и 2 выздоровления (всего 708 и 76);

в Харьковской области - 16 новых случаев заболевания и 2 выздоровления (всего 237 и 19);

в Херсонской области - 23 новых случая заболевания и 5 выздоровления (всего 111 и 31);

в Хмельницкой области – 9 новых случаев заболевания (всего 81 заболевший и 18 выздоровевших за все время);

в Черкасской области - 6 новых случаев заболевания и 5 выздоровления (всего 282 и 60);

в Черновицкой области - 60 новых случаев заболевания и 18 выздоровления (всего 1499 и 97);

в Черниговской области - 2 новых случая заболевания (за все время был 41 заболевший и 4 выздоровевших).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 апреля 2020-го в Центр поступило 1230 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 27 846 сообщений о подозрении на COVID-19.

В ЦОЗ добавили, что на амбулаторном лечении 6 773 пациентов, из них 536 детей и 1643 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3 093 человек, из них 136 детей и 333 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 129 человек, в том числе один ребенок и 8 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек, из них 138 мужчин и 112 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 1103 пациенты уже выздоровели, из них 237 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

28 апреля сообщалось об 401 случае заражения коронавирусом, а днем ранее было 392 таких случая.

Напомним, число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро среды достигло 217 тыс. 183 человек, увеличившись за сутки на 6 024 человека.

Напомним, глава ВОЗ уверяет, что пандемия завершится нескоро. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа инфицированных коронавирусом COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии.

Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения считают, что борьба с коронавирусом COVID-19 и его распространением во всем мире затянется надолго. А потому, чтобы избежать повторных возгораний, выходить с карантина нужно взвешенно и постепенно.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

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