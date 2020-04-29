За сутки в Украине зафиксировано почти полтысячи новых больных коронавирусом

В Украине выявлены 9866 случаев инфицирования коронавирусом Covid-19, из них за последние сутки зафиксировали 456. Об этом сообщается в телеграм-канале "Коронавирус_инфо", верифицированном Министерством здравоохранения Украины.
По состоянию на 9:00 29 апреля известно о 1103 пациентах, которые выздоровели. Также зафиксированы 250 летальных случаев инфицирования.
"За прошлые сутки заболело 456 человек, из них 33 ребенка и 133 медицинских работника. Было госпитализировано 113 человек. За последние сутки было зафиксировано 11 летальных случаев… Хорошая новость: 111 пациентов выздоровели", - сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в среду утром.
Согласно данным, опубликованным Центром общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook, за минувшие сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 апреля 2020-го в Центр поступило 1230 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 27 846 сообщений о подозрении на COVID-19.
В ЦОЗ добавили, что на амбулаторном лечении 6 773 пациентов, из них 536 детей и 1643 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3 093 человек, из них 136 детей и 333 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 129 человек, в том числе один ребенок и 8 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек, из них 138 мужчин и 112 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 1103 пациенты уже выздоровели, из них 237 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
28 апреля сообщалось об 401 случае заражения коронавирусом, а днем ранее было 392 таких случая.
Напомним, число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро среды достигло 217 тыс. 183 человек, увеличившись за сутки на 6 024 человека.
Напомним, глава ВОЗ уверяет, что пандемия завершится нескоро. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ростом числа инфицированных коронавирусом COVID-19 в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии.
Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения считают, что борьба с коронавирусом COVID-19 и его распространением во всем мире затянется надолго. А потому, чтобы избежать повторных возгораний, выходить с карантина нужно взвешенно и постепенно.
В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.
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