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В Украину из-за границы вернулись еще 300 граждан

В Украину из-за границы вернулись еще 300 граждан
12:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:Тремя эвакуационными самолетами из Еревана, Неаполя и Стокгольма накануне вернулись более 300 украинцев.

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили во вторник, 28 апреля, на прилет пассажиров трех эвакуационных рейсов: всего самолетами из Еревана, Неаполя и Стокгольма вернулись более 300 граждан Украины.

Как сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, все они, кроме одного, отправлены на домашнюю самоизоляцию.

"После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Повышенная температура не обнаружена, ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался…. Все пассажиры, кроме одного, установили мобильное приложение "Действуй дома" и будут находиться на самоизоляции дома… Один из пассажиров, не установивший соответствующее приложение, будет проходить обсервацию в г.Киеве", - говорится в сообщении.

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После закрытия границ стала невозможной эвакуация украинцев из-за рисков распространения коронавирусной инфекции. Многие наши соотечественники оказались в затруднительном положении. После введения мобильного приложения "Дій вдома" власти возобновили эвакуационные рейсы.

Все граждане, которые возвращаются из-за границы, должны пройти 14 дневный карантин: либо с использованием системы "Дій вдома", или в местах обсервации, которые определили местные власти.

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Стокгольм, Неаполь, Эвакуация, Ереван, ГПСУ, Дій вдома.
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