В Беларуси за сутки выявили почти тысячу новых случаев COVID-19

В Беларуси по состоянию на 29 апреля умерли 84 человека с COVID-19.

За последние сутки количество заразившихся коронавирусом в Беларуси выросло на 973 человека. Всего в стране уже зарегистрировано 13 181 случай. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на Минздрав страны.

"В Беларуси, по данным на 29 апреля, зарегистрирован 13 181 человек с положительным тестом на COVID-19. За последние сутки количество заразившихся выросло на 973 человека", - говорится в сообщении.

Это рекордное число с начала вспышки коронавируса в стране.

Как сообщили в министерстве, выздоровели и выписаны 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции умерли 84 пациента.

Как сообщалось, по состоянию на утро 29 апреля коронавирусом по всему миру заболели 3 138 686 человек, в частности 956 016 выздоровели и 218 тысяч погибли.