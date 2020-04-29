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В Беларуси за сутки выявили почти тысячу новых случаев COVID-19

В Беларуси за сутки выявили почти тысячу новых случаев COVID-19
15:26 Сегодня Телеграф Укринформ

В Беларуси по состоянию на 29 апреля умерли 84 человека с COVID-19.

За последние сутки количество заразившихся коронавирусом в Беларуси выросло на 973 человека. Всего в стране уже зарегистрировано 13 181 случай. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на Минздрав страны.

"В Беларуси, по данным на 29 апреля, зарегистрирован 13 181 человек с положительным тестом на COVID-19. За последние сутки количество заразившихся выросло на 973 человека", - говорится в сообщении.

Это рекордное число с начала вспышки коронавируса в стране.

Как сообщили в министерстве, выздоровели и выписаны 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

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За весь период распространения инфекции умерли 84 пациента.

Как сообщалось, по состоянию на утро 29 апреля коронавирусом по всему миру заболели 3 138 686 человек, в частности 956 016 выздоровели и 218 тысяч погибли.

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Беларусь, Минздрав, Коронавирус, Covid-19.
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