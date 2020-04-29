В США впервые коронавирусом заболела собака

Новости мира:В США первый случай заболевание коронавирусом обнаружен у собаки.

В США зафиксирован первый случай заражения коронавирусом собаки. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Американское общество защиты животных.

Мопс живет в штате Северная Каролина, в городе Чапел-Хилл, в доме с тремя людьми, у которых подтвержден диагноз "коронавирус".

Это первая собака в США, у которой обнаружили это опасное заболевание.

По мнению зоозащитников, животное, вероятно, заразилось коронавирусом от хозяйки, хозяина или их сына.

У дочери хозяев был отрицательный результат на коронавирус. Также болезнь обошла стороной другую собаку и кошку в этой семье.

В начале прошлого месяца органы здравоохранения Гонконга сообщили о заражении коронавирусом домашней собаки, что стало первым зафиксированным случаем передачи вируса от человека к животному.

На прошлой неделе две кошки, живущие в разных районах штата Нью-Йорк, стали первыми домашними животными в США, у которых был обнаружен положительный результат на коронавирус. Однако американские чиновники предупредили об отсутствии доказательств, что домашние животные могут распространять вирус среди людей.

Напомним: Соединенные Штаты остаются страной-лидером по количеству выявленных больных COVID-19. Во вторник, 28 апреля, количество зараженных в США превысило один миллион человек.