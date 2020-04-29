COVID-19: В Турции за сутки выздоровели более пяти тысяч пациентов

Новости мира:За последние 24 часа в Турции от коронавируса выздоровели 5 018 человек.

За минувшие сутки в Турции выздоровели более пяти тысяч пациентов, инфицированных коронавирусом. Проведены более 29 тысяч тестов, из них 2392 - положительные, 92 человека умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"За последние 24 часа выздоровели более 5 тысяч пациентов, в целом эта цифра приближается к 40 тысячам. Количество случаев пребывания в реанимации и интубированных пациентов продолжает снижаться. Количество новых случаев находится в прогнозируемых пределах. Вскоре мы превысим 1 миллион тестов. Не будем рисковать после этого успеха", - сообщил министр.

Общее количество проведенных в Турции тестов - 948 115, количество случаев инфицирования - 114 653. Общее количество умерших 2 992 человека, выздоровели - 38 809.

Как сообщалось, в Турции уже начались консультации по планированию возвращения к обычной жизни. Прежде всего планируется открыть ТЦ, рестораны, парикмахерские. Первые из них могут вернуться к работе в середине мая, в случае одобрения научным советом, в который входят представители правительства, научных кругов и др., и занимается в частности координацией усилий по противодействию коронавирусу.

Также сообщалось, что Турция ждет иностранных туристов с конца лета и отказывается от all inclusive.