Турция запустила массовое производство аппаратов ИВЛ

Новости мира:Турция наладила производство аппаратов ИВЛ - уже к концу мая выпустят 5 тысяч машин.

В Турции наладили массовое производство аппаратов искусственной вентиляции легких - до конца мая планируется выпустить 5 тысяч приборов.

Об этом сообщил технический директор компании Baykar Makina Сельчук Байрактар.

"Секретом успеха были наши чувства милосердия, сострадания и справедливости, которые являются ценностями нашей цивилизации... Нас побудила эта возможность дать источник дыхания людям в условиях мировой пандемии", - рассказал он.

Байрактар также сообщил, что минздрав Турции уже заказал 5 тысяч таких приборов.

Таким образом Турция намерена обеспечить свою потребность в аппаратах ИВЛ, резко возросшую в условиях пандемии, а в дальнейшем - и экспортировать их. Этими приборами планируется оборудовать большинство мест интенсивной терапии в больницах страны (до вспышки COVID-19 их насчитывалось 25 тыс., аппаратов ИВЛ - 18 тыс.).

В процессе создания производственной линии сотрудничали крупные компании - в том числе оборонной отрасли: Baykar, Aselsan, Arçelik, BIOSYS.

Как сообщалось, в конце марта ведущие турецкие компании оборонной промышленности взялись совместно наладить производство аппаратов искусственной вентиляции легких, чтобы обеспечить потребности страны в условиях пандемии коронавируса.