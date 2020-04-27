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Турция планирует открыть туристический сезон в конце лета

Турция планирует открыть туристический сезон в конце лета
14:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира:Турция рассчитывает на восстановление туристического потока после пандемии коронавируса с конца августа.

Турецкие отельеры откажутся от шведского стола для обеспечения эпидемиологической безопасности туристов после открытия гостиниц, сообщает газета Ahaber.

"Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой анонсировал новые правила для отельеров, которые начнут действовать после запуска внутреннего туризма в конце мая. Согласно нововведениям, системы питания "шведский стол" больше не будет. Предполагается, что ее заменит комплексное меню", - пишет издание.

Как отмечает газета, в первую очередь, откроются гостиницы, у которых есть сертификаты об отсутствии коронавируса. Поначалу они будут использовать для приема гостей только половину номерного фонда. Кроме того, рестораны на территории гостиниц должны обеспечить социальное дистанцирование. Число шезлонгов на пляжах будет уменьшено вдвое. Некоторые отели смогут предложить семьям бунгало для проживания, а также закрепить за ними шезлонги на пляже или около бассейна.

Некоторые меры будут приняты не только в гостиницах, но и в кафе, ресторанах и других развлекательных заведениях курортов. Так, повышенные требования будут к обслуживающему персоналу: они обязаны перед началом рабочего дня проходить медосмотр, работать в перчатках и масках, в некоторых случаях может быть использована специальная защитная одежда.

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Новые правила коснутся и яхтинга: число пассажиров на судне будет сокращено, чтобы обеспечить дистанцирование.

"Мы готовимся к запуску внутреннего туризма уже к 15 мая. Думаю, что наиболее популярными объектами размещения будут апартаменты и бутик-отели. Стоит отметить, что цены на размещение могут вырасти", - цитирует Ahaber мэра города Ула на побережье Эгейского моря Исмаила Аккая.

Как сообщает издание, Турция рассчитывает начать прием иностранных гостей к концу августа. Для обеспечения эпидемиологической безопасности туристов в самолетах будет организована специальная рассадка, при которой среднее пассажирское сиденье останется свободным.

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Турция, Туризм, Пандемия, Коронавирус, Туристический сезон в сезон.
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