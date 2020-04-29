Минздрав: В Украине будут закрывать рынки за нарушения правил карантина

Новости Бизнеса:Рынки в Украине будут закрывать, если будут выявлены большие нарушения правил карантина.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей будет контролировать соблюдение карантинных мероприятий рынками.

Об этом на брифинге 29 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас есть в государстве соответствующий орган - Госпродпотребслужба, которая должна контролировать соблюдение в данном случае карантинных мероприятий на продовольственных рынках. То есть вопрос контроля, контроля за тем, чтобы все происходило в рамках тех правил, которые будут установлены правительством", - сказал Степанов.

Он отметил, что кроме того, Госпродпотребслужбе будет предоставлено право закрывать такие рынки, если будут большие нарушения.

"Потому что для нас здоровье граждан - это очень важно, и мы не можем допустить каких-либо вспышек коронавируса в связи с нарушениями правил, разработанных специалистами, которые четко понимают, как должна безопасно происходить торговля на продовольственных рынках", - добавил Степанов .

Как сообщалось, в среду, 29 апреля, правительство рассмотрит возможность открытия рынков. Как заявил в видеообращении Президент Владимир Зеленский, при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу. В понедельник на совещании в Офисе Президента Зеленский одобрил идею относительно возможности открытия рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности во время эпидемии COVID-19.

По состоянию на 9:00 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 - летальных, 1103 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 456 новых случаев.