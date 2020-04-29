Скачать
Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине появится новая монета номиналом 10 гривен
В Украине появится новая монета номиналом 10 гривен
В Киеве коронавирусом заболели еще 43 человека
В Киеве коронавирусом заболели еще 43 человека
Стадион Динамо готов принимать матчи
Стадион Динамо готов принимать матчи
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 апреля

В Черкасской области коронавирусом заболели почти 300 человек

В Черкасской области коронавирусом заболели почти 300 человек
13:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Сейчас в Черкасской области лабораторно подтверждено 283 случая коронавируса.

По состоянию на 29 апреля в Черкасской области зарегистрировано 283 инфицированных коронавирусом человека. Об этом сообщает Черкасский областной лабораторный центр МЗ Украины.

"По результатам ежедневного мониторинга COVID-19 сообщаем, что в области зарегистрировано 283 случая коронавирусной инфекции, 8 больных умерли и 66 выздоровели.

Заболевания зарегистрированы на 18 админтерритория в городах Черкассы, Cмила, Умань, Золотоношском, Городищенском, Каменском, Лисянском, Каневском, Смелянском, Маньковском, Черкасском, Уманском, Катеринопольском, Корсунь-Шевченковском, Чернобаевском, Шполянском, Монастырищенском и Христиновском районах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за сутки исследовано 218 образцов биоматериала от больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, с диагнозом - пневмония.

"А также контактные лица, общавшиеся с больными с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В Житомирской области от Covid-19 умерли двое мужчин

Отметим, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали рост числа зараженных коронавирусом COVID-19. За прошлые сутки заболели еще 456 человек. Общее количество инфицированных составляет 9866 человек.

Количество летальных случаев в Украине достигло 250. За прошлые сутки в стране зафиксировали 11 новых смертей пациентов с COVID-19.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Черкасская область, Минздрав, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления
02 Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, какие условия выхода
03 Пройдите тест и узнайте всю правду о своем характере
04 Кайли Дженнер блеснула идеальной фигурой в бикини (Видео)
05 За сутки в Украине зафиксировано почти полтысячи новых больных коронавирусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине: в протокол лечения добавили еще один препарат
Коронавирус в Украине: в протокол лечения добавили гепарин
Пандемия COVID-19: Коронавирусом в мире заболели более 3 млн человек
Коронавирусом в мире заболели более 3 млн человек
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Карантин пошел на пользу: Шакира закончила курс философии в университете
Карантин пошел на пользу: Шакира закончила курс философии в университете
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь