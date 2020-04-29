В Черкасской области коронавирусом заболели почти 300 человек

Новости Украины:Сейчас в Черкасской области лабораторно подтверждено 283 случая коронавируса.

По состоянию на 29 апреля в Черкасской области зарегистрировано 283 инфицированных коронавирусом человека. Об этом сообщает Черкасский областной лабораторный центр МЗ Украины.

"По результатам ежедневного мониторинга COVID-19 сообщаем, что в области зарегистрировано 283 случая коронавирусной инфекции, 8 больных умерли и 66 выздоровели.

Заболевания зарегистрированы на 18 админтерритория в городах Черкассы, Cмила, Умань, Золотоношском, Городищенском, Каменском, Лисянском, Каневском, Смелянском, Маньковском, Черкасском, Уманском, Катеринопольском, Корсунь-Шевченковском, Чернобаевском, Шполянском, Монастырищенском и Христиновском районах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за сутки исследовано 218 образцов биоматериала от больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, с диагнозом - пневмония.

"А также контактные лица, общавшиеся с больными с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отметим, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали рост числа зараженных коронавирусом COVID-19. За прошлые сутки заболели еще 456 человек. Общее количество инфицированных составляет 9866 человек.

Количество летальных случаев в Украине достигло 250. За прошлые сутки в стране зафиксировали 11 новых смертей пациентов с COVID-19.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.