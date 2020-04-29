В Житомирской области от Covid-19 умерли двое мужчин

Новости Украины:Двое жителей Житомирской области 18 и 85 лет умерли от Covid-19

В среду, 29 апреля, в Житомирской области зафиксированы еще два летальных случая от коронавирусной инфекции Covid-19 - умерли 18- и 85-летний мужчины, находившиеся на лечении в Житомирской центральной районной больнице, сообщается на сайте Житомирской областной государственной администрации.

"Всего в Житомирской области по состоянию на 29 апреля 2020 года зарегистрировано 357 человек с коронавирусом. За последние сутки (28 апреля - ред.) обнаружили только три новых случая этого заболевания. К сожалению, сегодня в области зафиксированы еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Это 18-летний и 85-летний мужчины", - рассказала заместитель главы обладминистрации Наталья Остапченко.

У 85-летнего жителя с.Пески Житомирского района диагноз был установлен 20 апреля. Скончался он от пневмонии и осложнений, которые возникли из-за инфицирования коронавирусом, 18-летний житель Попельнянского района умер от кровотечения на фоне тромбоза.

Таким образом, всего в области от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 10 человек.

По состоянию на 29 апреля в Житомирской области зарегистрировано 357 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. При этом от коронавируса в области уже выздоровели 19 человек.

Отметим, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали рост числа зараженных коронавирусом COVID-19. За прошлые сутки заболели еще 456 человек. Общее количество инфицированных составляет 9866 человек.

Количество летальных случаев в Украине достигло 250. За прошлые сутки в стране зафиксировали 11 новых смертей пациентов с COVID-19.

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