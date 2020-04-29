В Днепре обозначили дома с коронавирусными больными

Новости Украины:В мэрии Днепра сообщили, что объявления развесили на около 150 домах города.

В Днепре на домах, где живут госпитализированные с подозрением на коронавирус, пометили соответствующим объявлением. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Днепра, передает "Радио Свобода".

В горсовете также обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы города с выявленными случаями инфекции.

В горсовете отметили, что подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, дезинфицировать будут чаще, чем другие. Жителей также обеспечат антисептиками.

Напомним, по последним данным Минздрава, по состоянию на утро 28 апреля в Украине число зараженных коронавирусом составило 9 410 человек. За прошлые сутки подтвердили 401 новый случай, что на 9 больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 992 пациента.

Также сообщалось, что за прошлые сутки в Украине умерли 18 пациентов с COVID-19. Общее количество жертв коронавируса выросло до 239.

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