COVID-19 в Украине: у скольких медиков уже подтвердили коронавирус

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине были подтверждены уже около 1900 случаев заражения среди медиков.

Коронавирус в Украине подтвержден у 1976 медицинских работников, наибольшее количество которых заболели в Черновицкой области.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

"Подтверждено COVID-19 у 1976 медиков по состоянию на 29 апреля. Больше всего инфицированных медицинских работников в Черновицкой области: 264 человека. Однако в соотношении к общему числу больных в области лидирует Кировоградская (36%), Винницкая (33%) и Волынская с Полтавской (по 28%) области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди причин заболевания COVID-19 среди медработников, могут быть:

отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения;

нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;

недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми СИЗ;

неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранение и утилизация.

Как сообщалось ранее, в Черниговской области три новых инфицированных коронавирусом - у медика, а также у двух жительниц области обнаружили COVID-19, всего в регионе 39 случаев коронавируса.