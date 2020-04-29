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Ослабление карантина: Шмыгаль анонсировал новые решения Кабмина

Ослабление карантина: Шмыгаль анонсировал новые решения Кабмина
19:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Кабмин на следующем заседании планирует рассмотреть ряд решений относительно ослабления карантина.

Кабинет Министров на следующем заседании планирует рассмотреть ряд решений относительно ослабления карантина, министерства уже нарабатывают критерии для объектов, которые будут постепенно открываться.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

"На следующем заседании планируем рассмотреть ряд решений относительно ослабления карантина. Я уже поручил министерствам и ведомствам разработать критерии для объектов, которые будут постепенно открываться", - отметил глава правительства.

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В то же время он подчеркнул, что нельзя просто открыть магазины, парикмахерские и кафе, нужно создать условия, при которых пребывание там людей не будет угрожать новой вспышкой болезни.

Шмыгаль также заверил, что правительство не забывает о людях и бизнесе. "Власть понимает, что граждане, которые добросовестно соблюдают карантин, не имеют достаточного запаса прочности. Для этого мы работаем над инициативами, которые помогут им пройти этот период жизни", - подчеркнул глава правительства.

Он напомнил, в частности, что уже начаты выплаты единовременного пособия пенсионерам и другим незащищенным слоям населения, а также увеличены выплаты пособия по временной безработице.

Кроме того, Шмыгаль добавил, что дополнительно сегодня правительство одобрило выделение средств из Фонда борьбы с COVID-19 для оказания помощи на детей ФЛП первой и второй группы, а также поддержал проект закона, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии.

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"Если предприниматель не сможет показать «доход», ведь он не работал во время карантина, он все равно сможет получить средства. Важно, чтобы бизнес беспрепятственно мог получать дополнительный ресурс в сложных условиях коронакризиса", - пояснил Премьер-министр.

При этом он выразил надежду, что Верховная Рада как можно быстрее поддержит законодательные изменения.

"Хочу акцентировать, что мы не останавливали всю экономику. Самые большие ограничения касаются области питания и розничной торговли. Считаю, что в этой сфере не должно быть избранных. Правила для всех одинаковы", - заверил Шмыгаль.

Как сообщалось, Кабинет Министров в среду позволил работать продовольственным рынкам во время карантина, но при условии соблюдения определенных критериев.

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24 апреля Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. Глава правительства также сообщил, что стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболеваемости.

С 12 марта правительство ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

На сегодняшний день карантин в Украине продлен до 11 мая 2020 года.

Кабинет Министров после 11 мая будет применять механизм адаптивного карантина в регионах, где, возможно, будут зафиксированы вспышки коронавирусной болезни.

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Украина, Кабмин, Карантин.
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