На интернов и зарплаты: Минздрав будет просить деньги из фонда борьбы с COVID-19

Новости Украины:Минздрав вынесет на рассмотрение Кабмина проекты о выделении из фонда по борьбе с коронавирусом - 103 млн грн на стажировку интернов.

Министерство здравоохранения вынесет на рассмотрение Кабинета министров проекты актов о выделении из фонда по борьбе с COVID-19 - 103 млн грн на стажировку интернов, 141 млн грн на непрерывное развитие врачей, и более 3 млрд грн на оплату труда сотрудников лабораторных центров Минздрава.

Об этом на заседании Кабинета министров 29 апреля сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Протокольное решение Минздрава вместе с Минфином и другими органами исполнительной власти подготовить и подать в установленном порядке Кабинету министров Украины для рассмотрения на очередном заседании правительства проект акта о выделении средств из фонда по борьбе с острым респираторным заболеванием COVID-19, вызванным вирусом SARS-CoV-2.... в сумме 103 млн 412 тыс грн для организации стажировки врачей-интернов на базах стажировки", - сказал Степанов.

Также будет подготовлен проект акта о выделении средств из фонда по борьбе с COVID-19 на обеспечение непрерывного профессионального развития врачей в сумме 141 млн 35 тыс грн и на покрытие потребности расходов на оплату труда работников лабораторных центров Минздрава Украины за март - июнь 2020 года в сумме 3 млрд 132 млн 518 тыс грн.

В то же время Степанов на замечания народного депутата от фракции "Голос" Инны Совсун, о том, что в бюджете предусмотрены средства на оплату труда интернов, сказал: "99 млн, которые утверждены в бюджете, это средства для первого года обучения в интернатуре, а это мы говорим о средствах, которые должны быть для второго года обучения, которые на сегодняшний день не предусмотрены".

Выделение средств на непрерывное профессиональное развитие врачей Степанов объяснил тем, что во время изменений в бюджет эти средства были изъяты.