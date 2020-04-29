В Раде объяснили, почему "завернули" программу деятельности властей

Финансовый комитет ВР решил отправить программу деятельности Кабинета министров Украины на доработку, поскольку она не содержала конкретных показателей.
Об этом сказал председатель подкомитета по вопросам рентных платежей, экологического налога и налогообложения АПК Алексей Устенко (фракция "Слуга народа") в эфире телеканала "Украина 24".
"Действительно, программа правительства была такая довольно небольшая - всего девять страниц, и так, все было очень обобщенно: улучшить, увеличить или уменьшить. Действительно, не было конкретных цифр", - сказал Устенко.
При этом политик добавил, что "в разрезе всего Кабинета министров за такую программу не проголосовал бы, хотя был за то, чтобы, все-таки, принять ее, чтобы дать возможность министру финансов продемонстрировать свою работу действиями".
"Министр финансов только назначен и он ответственный за наполнение бюджета, а сегодня в стране много вызовов, пандемия, и надо, чтобы все государственные программы были сохранены, медики могли получать заработную плату, надо дать ему возможность, чтобы он продемонстрировал свою работу. А заниматься сегодня слайдами или делать длинные тома программ с цифрами и т.д., которые в любом случае потом будут корректироваться, считаю нецелесообразным, все-таки", - уточнил он.
Как сообщалось, 29 апреля Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение направить на доработку программу деятельности правительства.
Ранее председатель депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала ICTV заявил, что эта программа не будет принята в том виде, в каком ее подало правительство, и должна быть доработана, в частности в вопросе национальной безопасности и обороны.
Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета Министров Украины" 13 апреля. Программу своей деятельности Кабмин утвердил на своем внеочередном заседании 2 апреля. По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, она реалистична и предусматривает возобновление экономического роста.
Согласно тексту программы к приоритетным региональным направлениям деятельности Кабмина относятся: формирование эффективного местного самоуправления и органов государственной власти на новой территориальной основе, а также оптимизация системы территориальной организации власти на местах, совершенствование административно-территориального устройства.
Ранее представитель правительства в парламенте Василий Мокан (фракция "Слуга народа") сообщал, что ВР сможет рассмотреть вопрос утверждения программы деятельности КМУ после принятия во втором чтении законопроекта №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".