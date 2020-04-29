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Новая украинская школа: Правительство направило субвенцию в регионы

Новая украинская школа: Правительство направило субвенцию в регионы
16:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:Регионы в Украине теперь могут начать использование средств субвенции на Новую украинскую школу.

Регионы Украины могут начать использование средств субвенции на Новую украинскую школу (НУШ) и субвенции на реализацию программы "Состоятельная школа для лучших результатов".

Соответствующие решения правительство приняло в среду, 29 апреля, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Сегодняшние решения правительства дают возможность регионам стартовать с использованием средств двух правительственных субвенций на развитие школы. Это 1 млрд грн субвенции на реформу НУШ и 500 млн грн субвенции на программу "Состоятельная школа для лучших результатов". В частности, субвенция НУШ учитывает обеспечение необходимым оборудованием и учебными материалами классов, которые продолжают пилотировать новый Государственный стандарт начального образования ", - отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

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Как известно, после внесения изменений в Государственный бюджет 2020 года удалось сохранить финансирование ключевых программ МОН, среди которых - субвенция на НУШ и субвенция на программу "Состоятельная школа для лучших результатов".

Так, 1 млрд грн субвенции на НУШ дает возможность продолжить реформу начальной школы и позволит ее ученикам в сентябре 2020 года начать обучение в должным образом оборудованных классах.

Субвенция местным бюджетам на реализацию программы "Состоятельная школа для лучших результатов" предусматривает 500 млн грн финансирования. Эти средства предназначены на завершение строительства, закупку оборудования и создание учебных кабинетов, обновления интерьеров в школьных помещениях.

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Украина, Образование, “Онлайн-школа”.
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