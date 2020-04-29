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КГГА: в этом году в Киеве заработают 11 объектов образовательной инфраструктуры

КГГА: в этом году в Киеве заработают 11 объектов образовательной инфраструктуры
15:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Киеве продолжают заниматся обновлением образовательной инфраструктуры.

В столице продолжают обновлять образовательную инфраструктуру. В этом году будет открыто 7 обновленных учебных заведений и 4 футбольных поля.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, сообщает пресс-служба городской власти.

"Мы поставили перед собой амбициозную цель на 2020 год: открыть 3 новых детских сада, еще 2 - реконструировать; завершить масштабные реконструкции с пристройками в 2 школах и полностью восстановить 4 стадиона в учреждениях общего среднего образования", - сказал он.

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Он добавил, что сеть учебных заведений Киева постоянно расширяется. Так, за последние 5 лет в городе было построено и реконструировано 26 учреждений дошкольного и общего среднего образования. Киев продолжает держать высокие показатели в Украине по восстановлению мест в садиках и строительству новых помещений.

В 2020 году на строительство новых и реконструкцию существующих учебных заведений из бюджета города выделен один миллиард гривен.

В этом году планируется реконструировать с достройкой гимназии № 59 (Голосеевский р-н) и УОСО № 22 (Соломенский р-н); завершить строительство 5 детсадов: УДО по ул. Радунская (Деснянский р-н); УДО по ул. Бахмацкой, 35 (Святошинский р-н); УДО по ул. Вацлава Гавела, 81-А (Соломенский р-н); УДО № 436 (Оболонский р-н); УДО № 151 (Шевченковский р-н); обновить 4 стадиона в: УОСО № 201 (Днепровский р-н); УОСО № 256 (Оболонский р-н); УОСО № 194 и № 252 (Оболонский р-н); УОСО № 4 (Днепровский р-н). 

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Он отметил, что работа на объектах продолжается и в период карантина. Город имеет для этого все необходимые ресурсы.

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Киев, Украина, Образование, Карантин.
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